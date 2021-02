Tommaso Zorzi accusa Dayane di aver inventato di essersi innamorata di Rosalinda: “La tua maschera è caduta” (VIDEO)

Tommaso Zorzi sbotta contro Dayane Mello

Chi ha seguito il 42esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 ha visto la clip nella quale Dayane Mello ha fatto coming out, ovvero ha confessato di essersi innamorata di Rosalinda Cannavò. Subito dopo la diretta su Canale 5, in tarda notte Tommaso Zorzi è sbottato conto la modella brasiliana dicendo di non credere assolutamente che lei abbia perso la testa per la 28enne messinese.

Inoltre, il rampollo meneghino ha messo in dubbio il fatto di essere anche mezza lesbica, confessione che è arrivata solo a tre puntate dalla finalissima prevista per il prossimo primo marzo.

Scontro al Grande Fratello Vip 5

Mentre erano tutti i cucina a preparare la cena, Tommaso Zorzi è sbottato contro Dayane Mello dicendone di tutto e di più. Il rampollo meneghino sembrava un fiume in piena, mentre la modella brasiliaan era tranquillamente seduta.

“A: la tua maschera è caduta, B: sei una grandissima stratega, C: pur di avere una clip ti inventi le stron*ate, perché questa è una grandissima stron*ata. Non hai rispetto per quelle persone che quel sentimento lo sanno provare. Cosa che tu non sai fare. Tu sei tutto il contrario di tutto. Tu parti una puntata ‘amo Rosalinda’, finisci la puntata ‘la nomino’. Ma tu sai cosa vuol dire ‘Ti amo’? Evidentemente no. Se io so cosa vuol dire amare? Sicuramente più di te”, il 25enne milanese. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TRASH POWER 🚀 (@trashpower_)

Tommaso Zorzi non crede al coming out di Dayane Mello

Alle accuse di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello gli ha detto che lui può credere ciò che gli pare, sottolineando però come inizialmente non volesse far uscire questa vicenda. “Non volevo far uscire questa cosa, secondo te sono felice che sia uscita? In questo momento lei ha un ragazzo. In questo momento a me non mi andava di salvare Stefania e non mi andava di nominare Samantha. C’è andata di mezzo Rosalinda e per questo non vincerò il Grande Fratello? Non me ne frega niente”, ha dettola modella brasiliana.

Immediatamente dopo la cena, i due gieffini si sono divisi e il rampollo milanese, in veranda con Andrea Zelletta e Stefania Orlando, ha continuato a sparlare della sudamericana affermando di non credere assolutamente al coming out. “A me su questa roba non mi devi prendere per il cu*o perché divento una belva, se lo fai per moda a me fa orrore, orrore”, ha concluso il 25enne.