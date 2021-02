Tommaso Zorzi chiede a Dayane del suo orientamento sessuale: “L’amore per Rosalinda è una ca*ata” (VIDEO)

Tommaso Zorzi punta il dito contro Dayane Mello

Lunedì sera, nel corso della 42esima puntata del Grande Fratello Vip 5 il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato al pubblico un confessionale di Dayane Mello. Ebbene sì, la modella brasiliana ha fatto coming out confessando di aver amato una donna in passato e di aver avuto rapporti intimi sia con il genere femminile che con uomini.

Tuttavia, il suo orientamento sessuale è però sconosciuto a sua figlia Sofia, nata dalla relazione sentimentale avuta col modello Stefano Sala. Un segreto nascosto per anni e è che è venuto fuori solo da poco. Nella notte infatti, durante un acceso confronto confronto con Tommaso Zorzi, la sudamericana ha più volte pronunciato la seguente frase: “Mia figlia non sa nulla”.

La replica della modella brasiliana

Immediatamente dopo la puntata su Canale 5, nella casa del Grande Fratello Vip 5 è accaduto di tutto. Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi si sono scagliate contro Dayane Mello per ragioni comuni ma anche per altre argomentazioni. Per il fatto del coming out, la modella brasiliana ha precisato: “Io voglio proteggere mia figlia perché lei ancora non lo sa. Io amavo Rosalinda due mesi fa, poi l’amore non è sbocciato, ora non la amo”.

E in merito al suo amore per la 28enne messinese, il rampollo meneghino ha ribadito di non crederle assolutamente. “A mio avviso l’amore per Rosalinda è una cagata. Io, per come sono fatto io, che sulla mia pelle ho vissuto e so cosa significa vivere e combatter per un amore dello stesso sesso, arrivare qua e fare la finta… Venire qua in tv e fare la fi*a e dire ‘sono mezza lesbica‘ a me sta sul caz*o”, ha affermato il 25enne. (Continua dopo il video)

Tommaso Zorzi chiede a Rosalinda se è etero o bisessuale

Ma la replica di Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5 non si è fatta attendere: “Io non sono mezza lesbica, ma so che cosa voglio, so chi mi ha amato e so la mia esperienza”. Dell’amore verso l’attrice siciliana, oltre Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, non crede nemmeno la diretta interessata.

“Mi ama così tanto ed è innamorata così tanto che mi ha proposto suo fratello. Capite? Tempo fa mi ha detto che sarei stata perfetta per lui. Non parlo di ieri, ma di tempo fa. Ragazzi mi disse proprio che saremmo stati bene insieme. Le favole le fa lei e basta”, ha detto Rosalinda Cannavò in veranda. Ma non è finita qua perché nel corso della notte l’influencer milanese ha domandato all’attrice di Ares Film: “Sei etero o bisessuale?”. Lei ha risposto così: “Io sono tutto ciò che vuoi”.