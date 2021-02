GF Vip, da ora in poi la diretta 24h subirà un grande cambiamento: ecco quale e perché

Novità al Grande Fratello Vip 5

Chi segue il Grande Fratello Vip 5 dallo scorso settembre sa perfettamente che il reality show targato Endemol Shine Italy va in onda sia in prime time su Canale 5, che nei vari daytime sulle altri reti del Biscione.

Ma i telespettatori passano tantissimo tempo a vedere cosa fanno i gieffini all’interno della casa più spiata d’Italia attraverso la diretta 24h che viene trasmessa su Mediaset Extra. Anche se dalle ore 6 alle ore 9 non va in onda. Sul canale 55 del digitale terrestre, infatti, il pubblico ha la possibilità di seguire qualunque movimento e qualsiasi discorso fatto dai concorrenti, giorno e notte. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo.

Su Mediaset Extra la diretta andrà in onda in differita di qualche minuto

Nonostante la visione di Mediaset Extra permetta al pubblico di vivere un’esperienza completa, la diretta ha i suoi svantaggi, almeno per la produzione del Grande Fratello Vip 5. Infatti, molto spesso accade che gli inquilini della casa di Cinecittà commettano degli sbagli o che arrivino a commettere dei gesti punibili con la squalifica, come pronunciare una bestemmia o cose del genere.

Aspetti che in questa interminabile edizione sono accaduti diversi volte. Basti pensare alle frasi di Alda D’Eusanio, oppure quella di Fausto Leali o Stefano Bettarini. Proprio per evitare questo tipo di problema, a quanto pare che da ora in poi anche il mostro Paese adotterà una tecnica già messa in pratica in molte edizioni estere. Di cosa si tratta?

L’annuncio di Alfonso Signorini al GF Vip 5

Sembra proprio che la diretta del Grande Fratello Vip 5 su Mediaset Extra, da martedì, porterà qualche minuto di ritardo, ossia andrà in onda in differita. In questo modo, nel caso in cui un inquilino della casa più spiata d’Italia dovesse commettere un gesto da squalifica o altre azioni elencate prima, la produzione del reality show di Canale 5 potrà intervenire in tempo. Quindi, eliminare il tutto e non mostrare nulla al pubblico.

Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore Alfonso Signorini durante la prima serata su Canale 5. Il direttore del magazine Chi ha precisato che questa tecnica verrà sperimentata in quest’ultima settimana del GF Vip 5. Poi eventualmente sarà adottata definitivamente nella prossima edizione.