GF Vip, topo in studio, Alfonso Signorini scappa gridando: “Mandate pubblicità” (VIDEO)

Nella puntata di ieri del GF Vip è avvenuto un episodio davvero esilarante in quanto Cristiano Malgioglio ha introdotto un topo finto nello studio. Alfonso Signorini, nel momento in cui si è reso conto della strana presenza, ha dato di matto ed è scappato via terrorizzato.

Notando la sua preoccupazione, Cristiano e Patrizia De Blanck lo hanno esortato a tornare rivelandogli che si trattasse solo di uno scherzo. La reazione del conduttore, però, non è stata affatto piacevole.

Lo scherzo del topo nello studio del GF Vip

Tra le tante cose accadute ieri, lunedì 22 febbraio, al GF Vip c’è stato anche lo scherzo del topo in studio per Alfonso Signorini. Il conduttore ha la fobia dei topi e i suoi amici stretti ne erano perfettamente a conoscenza. Per tale motivo, Cristiano Malgioglio ha messo un topolino finto dietro il presentatore mentre lui parlava e poi ha cominciato a gridare. Alfonso, quando si è voltato, è rimasto terrorizzato, al punto da darsi a gambe levate per scappare dietro le quinte.

Una volta giunto al sicuro, il protagonista ha detto alla regia di mandare immediatamente la pubblicità per censurare quanto stesse accadendo. Gli autori, però, che erano complici della burla, non l’hanno fatto ed hanno continuato ad inquadrare la bizzarra reazione del direttore di Chi. Dopo pochi secondi di completo smarrimento, i presenti in studio hanno esortato il conduttore a rientrare.

La reazione di Alfonso Signorini

Una volta rientrato in studio, Patrizia De Blanck ha cominciato a sventolargli vicino al viso il topo finto e il conduttore del GF Vip ha avuto una reazione estremamente comica. Alfonso, infatti, è sobbalzato nuovamente e si è infuriato con l’ex gieffina esortandola a smetterla. Malgrado l’animale fosse finto, Signorini ha svelato di avere il terrore, sia dei ratti sia delle mucche, per tale ragione non ha affatto gradito lo scherzo.

Con fare abbastanza adirato, infatti, il protagonista si è rivolto verso coloro i quali hanno architettato questo teatrino e li ha minacciati dicendo che si sarebbe vendicato. Il pubblico da casa, naturalmente, è rimasto esilarato dalla visione al punto da lasciarsi andare a sarcastici commenti sui vari social. Tra di loro c’è chi ha ipotizzato si sia trattato di una messinscena di cui anche il presentatore fosse a conoscenza. In assenza di dinamiche reali, la produzione potrebbe aver deciso di movimentare un po’ la situazione in questo modo. In secondo luogo, poi, c’è chi ha accusato Alfonso di non riuscire a gestire il ruolo di conduttore.