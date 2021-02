Sophie Codegoni e Matteo Ranieri stanno fingendo? “Tutto troppo finto, lui è scocciato” (FOTO)

Da quando Sophie Codegoni ha compiuto la sua scelta a Uomini e Donne, la quale è ricaduta su Matteo Ranieri, i due ragazzi hanno cominciato a pubblicare contenuti a raffica sui loro social. Nelle clip e foto in questione, però, molti fan hanno notato qualcosa di strano nei post pubblicati.

In particolar modo, pare che i due ragazzi non siano così affiatati come vogliono far credere. Questo, dunque, ha fatto sorgere dei sospetti in merito al fatto che tra i due possa essere in atto un accordo solo per far parlare un po’ più di sé.

I dubbi su Sophie e Matteo

In queste ore, sul web si stanno diffondendo molti pettegolezzi che riguardano Sophie Codegoni e Matteo Ranieri. I due hanno lasciato da poco Uomini e Donne ed hanno cominciato ad approfondire la loro conoscenza al di fuori. Dal momento della scelta, i due non si sono separati ed hanno cominciato a condividere numerosi video e foto in cui sembrano la coppia perfetta. In molti, però, hanno notato dei comportamenti alquanto strani.

Nello specifico, sul web c’è chi ha insinuato che Matteo sia molto scocciato nelle clip presenti sui social. Tra i due non c’è mai un momento di reale tenerezza, oppure qualcosa che lasci presagire la presenza di una scintilla. Inoltre, Sophie, che in studio ha sempre dimostrato di essere una ragazza non solo bella ma anche molto intelligente e piena di carattere, sta deludendo le aspettative dei fan.

La reazione della Codegoni e Ranieri

La ragazza, infatti, si sta comportando come un’influencer già arrivata. Questo, unito al fatto che tra i due non sembra esserci un reale sentimento, sta spingendo molte persone a credere che i due stiano solo facendo finta. L’influencer Deianira Marzano ha riportato la segnalazione di una fan e si è detta abbastanza d’accordo con tale punto di vista. Ad ogni modo, almeno per il momento, Sophie Codegoni e Matteo Ranieri non hanno commentato le voci che stanno circolando sul web.

Al momento, stando a quanto trapelato dai profili Instagram dei diretti interessati, la coppia si è separata. L’ex tronista si è recata a casa sua a Varese, mentre il ragazzo è ritornato a Genova. Per ora, dunque, non si sa quando i due protagonisti si rivedranno, ma la loro relazione comincia a convincere sempre meno.