GF Vip, Alfonso Signorini mortifica Rosalinda in puntata, lei scoppia in lacrime (VIDEO)

La puntata di ieri del GF Vip è stata davvero complicata per Rosalinda Cannavò, la quale è stata presa di mira da tutti, specie da Alfonso Signorini. Il conduttore, solitamente, assume un atteggiamento imparziale nei confronti dei concorrenti, ma in tale occasione ha perso la brocca ed ha asfaltato l’attrice.

Nel mirino ci è finito l’interesse che pare sia nato tra la ragazza e Andrea Zenga, sentimento a cui non molti credono. Nel dibattito, poi, è intervenuto anche Massimiliano Morra al punto che la Cannavò si è molto risentita.

Lw accuse di Morra e Alfonso Signorini

Nella puntata di ieri del GF Vip Alfonso Signorini ha accusato Rosalinda Cannavò di essere una stratega. Tutto è cominciato nel momento in cui Massimiliano Morra ha posto dei dubbi sulla relazione nata tra la ragazza e Zenga. Secondo il punto di vista del napoletano, l’attrice non sarebbe veramente coinvolta da lui, ma starebbe solo mettendo in pratica una strategia. Queste parole hanno indignato Rosalinda che, infatti, si è difesa smentendo categoricamente le insinuazioni del suo ex collega.

A quel punto, però, è intervenuto il presentatore, il quale ha mortificato la concorrente, Signorini, infatti, ha fatto presente alla protagonista di essere alquanto avvezza alle strategie. Sia lei sia Morra, in passato, hanno applicato una potente strategia di comunicazione, per tale ragione è assolutamente lecito maturare dei dubbi in merito. La Cannavò è rimasta spiazzata dinanzi tali insinuazioni al punto da mostrare gli occhi lucidi. (Clicca qui per il video)

Lo sfogo di Rosalinda e i commenti sull’accaduto

In un confessionale successivo alla puntata poi, Rosalinda Cannavò si è sfogata con gli autori del GF Vip per le accuse mosse da Alfonso Signorini e non solo. La ragazza ha ammesso di essere molto provata da tutta la situazione in quanto non crede di aver fatto nulla di male. L’argomento è stato trattato anche nella puntata odierna di Mattino 5 e gli ospiti di Federica Panicucci si sono divisi in due categorie. Da un lato c’è stato chi ha difeso la ragazza, mentre dall’altro c’è chi non ha potuto fare a meno di parlare di strategia.

Nel frattempo, Massimiliano Morra ha dato luogo ad un nuovo affondo contro la sua ex amica e finta fidanzata. Attraverso una Instagram Storie, il ragazzo ha pubblicato lo screenshot di uno sfogo della concorrente ed ha detto che alla fine le strategie vengono a galla, il tempo darà risposta a tutto.