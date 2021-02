Oroscopo 24 febbraio 2021: Bilancia più riflessivi, Gemelli meno timorosi

L’Oroscopo del 24 febbraio 2021 denota una giornata piena di sorprese per Ariete. I Gemelli, invece, devono essere meno timorosi, mentre i Bilancia farebbero bene a riflettere prima di prendere delle decisioni importanti.

Previsioni 24 febbraio da Ariete a Vergine

Ariete. Questa sarà una giornata piena di valutazioni. Sia dal punto di vista lavorativo sia emotivo potreste trovarvi dinanzi delle scelte importanti. Oggi, inoltre, avrete anche modo di capire le persone che contano davvero nella vostra vita e che farebbero di tutto pur di rendervi felici. Non sono escluse sorprese.

Toro. Se nel corso della giornata odierna dovessero presentarsi dei problemi, riuscirete a gestirli con calma e saggezza. Le persone che vi circondano potranno fare affidamento su di voi, in quanto vi trovate in un periodo di equilibrio interiore. Dal punto di vista professionale, invece, bisogna prendere delle decisioni.

Gemelli. Prima di ottenere delle soddisfazioni in campo professionale dovete faticare un po’. L’Oroscopo del 24 febbraio 2021 vi esorta a non mollare proprio adesso. Ricordate che la felicità è una strada, non una destinazione. Prendete a cuor leggero i problemi non seri e siate meno timorosi.

Cancro. Nel corso della giornata odierna sarete particolarmente concentrati sulla famiglia e su tutto quello che riguarda la vostra casa e i vostri affetti. Amate cimentarvi nelle operazioni di bricolage e siete anche piuttosto bravi. Nel lavoro siete precisi e minuziosi, sarà difficile che vi sfugga qualche dettaglio.

Leone. Giornata illuminante per i nati sotto questo segno. Se siete indecisi su alcune questioni che riguardano il lavoro, a partire da oggi potreste avere le idee molto più chiare. In amore, però, continuate a brancolare nel buio e non sapete che direzione prendere. Forse meglio non fare nulla.

Vergine. In questi giorni state facendo molta fatica a prendere le decisioni. La paura di sbagliare, però, potrebbe portarvi a commettere delle cattive valutazioni. Cercate di ascoltare maggiormente le vostre sensazioni e non abbiate paura. Nella vita solo chi non lavora non sbaglia.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le difficoltà e gli impedimenti vissuti nell’ultimo periodo devono servirvi solo a crescere e a capire quanto valete davvero. Dal punto di vista professionale ci sono delle buone opportunità di crescita. In campo amoroso non è il caso di fare scelte azzardate, andateci piano e valutate bene prima di giudicare errato un comportamento altrui.

Scorpione. In questo periodo c’è una grande voglia di cimentarsi in nuovi progetti, specie per quanto riguarda il lavoro. Questo, però, potrebbe portarvi a prendere delle decisioni errate. Valutate attentamente le prossime mosse per non incorrere in errori. In amore, invece, potrebbe nascere qualche piccolo disguido.

Sagittario. Ottimo momento per porre rimedio alle situazioni in sospeso. Se avere questioni burocratiche da mettere a posto non rimandate ancora. In campo sentimentale siete favoriti, ma è opportuno non trascurare i rapporti di coppia. Non lasciate che gli impegni vi distolgano dai vostri affetti.

Capricorno. L’Oroscopo del 24 febbraio 2021 vi esorta a tenere duro e a non demordere. Coloro i quali hanno dei progetti ambiziosi dovranno lavorare sodo prima di poterli realizzare, ma poi la soddisfazione sarà davvero notevole. In campo sentimentale, invece, potrebbe esserci una certa durezza.

Acquario. Venere nel segno potrebbe portare un po’ di confusione in amore. In questa fase tenderete a confondere le relazioni sentimentali con quelle amichevoli, per tale ragione, meglio essere cauti nelle decisioni. Oggi saranno favoriti i confronti e i chiarimenti. Se avete delle questioni in sospeso è il momento di risolverle.

Pesci. Dal punto di vista professionale è meglio non lasciarsi coinvolgere in discussioni, specie se non vi riguardano in prima persona o sono strettamente necessarie. In campo sentimentale, invece, meglio risolvere le questioni in sospeso entro la mattinata, a partire dal pomeriggio ci sarà una Luna un po’ dissonante.