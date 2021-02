Festival di Sanremo 2021, ecco il programma dettagliato di tutte e 5 le puntate

Martedì 2 marzo, finalmente, aprirà i battenti il Festival di Sanremo 2021, giunto alla sua settantunesima edizione. Quella di quest’anno sarà un’edizione alquanto particolare, in quanto caratterizzata dall’assenza del pubblico in sala a causa del Covid.

Malgrado questo, però, il conduttore, l’orchestra, i cantanti in gara, i co-conduttori e le co-conduttrici riusciranno comunque a regalare agli italiani un momento di svago e di intrattenimento. Per tale ragione, scopriamo, nel dettaglio, qual è il programma per tutte e cinque le serate previste.

Le anticipazioni sul Festival di Sanremo 2021

Il Festival di Sanremo 2021 sta per riaprire i battenti e il pubblico è impaziente di vedere cosa si inventeranno i protagonisti della kermesse per rendere il più normale possibile questa edizione. Le puntate previste sono cinque, ciascuna delle quali terminerà, più o meno, alle 2 di notte. Le esibizioni e i momenti di intrattenimento, dunque, saranno davvero moltissimi.

Ad accompagnare Amadeus ci saranno Fiorello e tanti co-conduttori, i quali si alterneranno durante le 5 sere. Oltre ad Elodie, Achille Lauro, Ibrahimovic, Vittoria Ceretti, Matilda De Angelis e Barbara Palombelli si sono aggiunti altri pezzi da novanta. Tra di essi ci sono: Simona Ventura, Luisa Ranieri e Serena Rossi.

Il programma delle 5 puntate

1) La prima serata del Festival di Sanremo 2021, quella di martedì 2 marzo, sarà caratterizzata dalle esibizioni dei primi 13 concorrenti in gara. In tale occasione, inoltre, si esibiranno anche 4 dei giovani e 2 di loro verranno eliminati. A votare in questa prima fase sarà la giuria demoscopica, la quale darà luogo ad una prima classifica.

2) La seconda serata di mercoledì 3 marzo, sarà speculare alla precedente. In tale occasione si esibiranno gli altri 12 big in gara e gli altri 4 giovani. Anche in questo caso, due di loro verranno eliminati. Ad esprimere le loro preferenze anche in questo caso sarà la giuria demoscopica.

3) La terza serata, di giovedì 4 marzo, invece, sarà quella dedicata alla musica d’autore. Ogni cantante si esibirà in un brano a sua scelta, il quale potrà essere realizzato assolo oppure in duetto con un ospite. Tali esibizioni verranno giudicate dai musicisti dell’orchestra.

4) Nella quarta serata, che si terrà venerdì 5 marzo, si esibiranno tutti e 26 i concorrenti in gara e verrà decretato anche il vincitore tra le nuove proposte. A votare in questa circostanza saranno gli esponenti della sala stampa.

5) Nella quinta ed ultima puntata, di sabato 6 marzo, canteranno di nuovo tutti e 26 i big e si deciderà il vincitore. Egli sarà eletto dal cumulo delle votazioni di giuria demoscopica, sala stampa e televoto da casa.