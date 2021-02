Barbara D’Urso, Live chiude, al suo posto arriva Paolo Bonolis: ecco quando andrà in onda l’ultima puntata

Mediaset chiude il talk domenicale di Barbara D’Urso

Da qualche mese a questa parte c’è stato il declino da parte di Live Non è la D’Urso, il programma domenicale di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Infatti, da mesi lo share del format oscilla dall’11 al 12% di share, nonostante la chiusura all’1.30 di notte, perdendo il confronto con le varie fiction che si sono susseguite sulla prima rete Rai, ma anche coi talk delle altre emittenti. Nelle ultime ore, infatti, Dagospia è venuto a conoscenza che Mediaset ha deciso di chiudere anticipatamente la trasmissione televisiva.

Nello specifico, il portale diretto da Roberto D’Agostino ha reso noto che nonostante Mauro Crippa abbia lottato per non arrivare a questo epilogo, i dirigenti del Biscione sarebbero stati irremovibili. Di conseguenza, quando verrà trasmesso l’ultimo appuntamento di Live Non è la D’Urso? Al momento non si conosce la data esatta, ma il sito ha fatto sapere che il format dovrebbe già finire o alla fine di marzo oppure nei primi giorni di aprile 2021.

Avanti un altro al posto di Live Non è la D’Urso

Inoltre, Dagospia ha dato altre informazioni riguardanti la chiusura anticipata di Live Non è la D’Urso. Nello specifico, il sito internet di Roberto D’Agostino ha scoperto che a prendere il posto di Barbara D’Urso con la sua trasmissione domenicale sarà Paolo Bonolis. Ebbene sì, quest’ultimo tornerà in prima serata su Canale 5 a partire da domenica 11 aprile 2021 con Avanti un altro…pure di sera.

Naturalmente il popolare game show verrà adattato per la prima serata della rete ammiraglia Mediaset. Il mattatore romano se la caverà contro la la concorrenza di Rai Uno? Lui e Luca Laurenti riusciranno ad ottenere più ascolti di Carmelita? Staremo a vedere.

Barbara D’Urso torna con Domenica Live versione estesa?

Il portale diretto da Roberto D’Agostino, inoltre, ha reso noto qualcos’altro. Ovvero, che sarebbe allo studio il fatto di non far passare la chiusura anticipata di Live Non è la D’Urso come una bocciatura nei confronti della conduttrice napoletana.

Ora c’è da vedere se i vertici Mediaset decideranno di ridare a Carmelita la sua Domenica Live dalle 14.00 come anni fa. Al momento la cosa certa. almeno fino ad ora, è che Lady Cologno condurrà Pomeriggio Cinque.