GF Vip, Samantha De Grenet furiosa con Stefania Orlando: “Ha rotto le pa**e”

Samantha De Grenet furiosa con Stefania Orlando

Lunedì notte, immediatamente dopo la puntata del Grande Fratello Vip 5 Samantha De Grenet ha provato in tutti i modi di portare serenità nel loft di Cinecittà, ma a suo malgrado non ci è riuscita. Nello specifico, la soubrette romana ha cercato di calmare soprattutto Stefania Orlando, la quale ha avuto una reazione molto violenta. Cos’è accaduto?

La moglie di Simone Gianlorenzi ha chiesto alla compagna d’avventure di stare al suo posto e di non intromettersi nel rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Un’uscita che poco è piaciuta all’ex di Leonardo Pieraccioni, che dopo ave avuto uno sfogo in confessionale ha rivelato alla modella brasiliana: “Vuoi sapere cosa ho detto in confessionale? Ho detto che Stefania mi ha rotto le pa**e…”. A quel punto la donna è andata su tutte le furie, soprattutto perché convinta che adesso l’ex conduttrice Rai sarebbe riuscita a metterle contro l’attrice messinese al GF Vip 5.

Dayane Mello vuole Samantha in finale al posto della Orlando

Subito dopo è intervenuta Dayane Mello per provare a calmare tutti e far tranquillizzare Samantha De Grenet. E ad un certo punto, orò la modella brasiliana ha detto di sperare che sia proprio quest’ultima ad arrivare alla finalissima del Grande Fratello Vip 5 al posto della moglie di Simone Gianlorenzi.

Nello specifico, la sudamericana ha affermato di credere fermamente che la soubrette romana meriterebbe molto di più quel traguardo rispetto alla rivale. “Samantha tu meriti di più la finale di Stefania…”, ha detto l’ex amica speciale di Rosalinda Cannavò. A quel punto, la diretta interessata ha mostrato un sorriso beffardo, replicando così: “Si, infatti…A questo spero proprio che il pubblico a casa lo capisca una volta per tutte…”.

Stefania Orlando contro Samantha De Grenet

Proprio in quell’istanze nella stanza da letto era presente Stefania Orlando nella che attaccava aspramente proprio Samantha De Grenet, colpevole di non essere stata vicina all’amica Rosalinda Cannavò in questo momento delicato nel reality show di Canale 5. “Siamo al Grande Fratello Vip…Non è che siamo al villaggio turistico…Lei dà un colpo alla botte e uno al cerchio…”, ha detto la conduttrice.

In poche parole, sembra che i rapporti tra le due inquiline della casa più spiata d’Italia si siano incrinati dopo la lunga diretta del GF Vip di lunedì sera. Si chiariranno prima o poi? Staremo a vedere.