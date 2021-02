Uomini e Donne, cosa accadrà oggi: arrivano due nuove dame, Tina fa uno scherzo a Gemma

Oggi, mercoledì 24 febbraio, nella puntata di Uomini e Donne assisteremo all’arrivo di due nuove dame nel parterre del trono over. Per quanto riguarda Gemma, invece, la dama continuerà a lamentarsi della sua vita sentimentale e della recente e fallimentare conoscenza con Maurizio.

Tina Cipollari, poi, ad un certo punto uscirà dallo studio e giocherà un brutto scherzo alla sua acerrima nemica. Nello specifico, andrà in regia e apporterà delle modifiche al microfono della dama torinese.

Oggi nuove polemiche tra Gemma e Maurizio

La puntata di oggi di Uomini e Donne comincerà con a trattazione della tematica inerente Gemma Galgani. Prima di entrare nel vivo della conversazione, però, Maria De Filippi darà spazio a due nuove esponenti del parterre femminile. Le signore in questione si chiamano Isabella ed Elisa. Quest’ultima racconterà di aver vissuto e lavorato molti anni a Torino, per tale motivo conosce di persona Gemma in quanto era una cliente della profumeria nella quale lavorava. Da qui si aprirà il capitolo dedicato alla dama torinese.

Prima di farla entrare, però, la conduttrice manderà in onda un filmato relativo allo sfogo post puntata della donna. In tale occasione, la Galgani si è lamentata molto di Maurizio e di Tina. In seguito, poi, entrerà in studio sotto le note di una canzone scelta dall’opinionista, ovvero, “Sincerità”. Una volta accomodatasi al centro, la protagonista avvierà un dibattito molto acceso con Maurizio.

Lo scherzo di Tina a Uomini e Donne

La donna dirà di essere rimasta molto male per il modo in cui si è comportato. Nella conversazione verranno tirate in ballo nuovamente le foto osé che il cavaliere ha mandato alla dama e si solleverà una nuova polemica. Ad un certo punto, poi, interverrà Gianni il quale porrà fine al dibattito reputando inutile il confronto in quanto i due hanno deciso già nei giorni passati di interrompere la conoscenza. Dopo l’intervento dell’opinionista, dunque, i due protagonisti torneranno a sedersi ai loro rispettivi posti.

Il siparietto che verrà messo in scena nella puntata di oggi di Uomini e Donne, poi, si concluderà con Tina Cipollari che farà uno scherzo alla sua acerrima nemica. Durante il confronto con Maurizio, infatti, l’opinionista andrà dietro le quinte e comincerà a manomettere il microfono della torinese. In un primo momento abbasserà l’audio e poi sostituirà la sua voce con quella di una papera. L’attenzione, poi, si poserà su Riccardo, il quale sta conoscendo Antonella ed Elisabetta, mentre ci sarà una lite con Roberta.