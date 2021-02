Morto il marito di Mara Venier? La bufala fa infuriare la conduttrice: “Siete delle me**e” (FOTO)

In queste ore sta impazzando sul web la notizia relativa al fatto che sarebbe morto il marito di Mara Venier, Nicola Carraro. Per fortuna, però, si tratta di una fake news che qualcuno ha messo in giro per creare un po’ di gossip.

La bufala non è stata gradita dalla conduttrice di Domenica In che, infatti, ha sbottato prontamente sul suo profilo Instagram mostrandosi particolarmente adirata. La donna ha tranquillizzato i fan e si è scagliata duramente contro gli artefici di questa bugia.

La fake news sul marito della Venier morto

Molti siti di gossip hanno riportato la notizia secondo cui il marito di Mara Venier fosse morto. L’annuncio è stato accompagnato da messaggi di cordoglio e di vicinanza per la conduttrice e tutta la sua famiglia. Questa notizia, però, è in realtà una grandissima bufala. La presentatrice è stata contattata da moltissime persone le quali si sono preoccupate moltissimo. Per tale ragione, Mara ha deciso di intervenire sui suoi social per fare chiarezza.

L’artista ha pubblicato dapprima delle Instagram Stories in cui è contenuto un suo audio mandato ad un amico in cui ha raccontato la vicenda. Nella clip in questione si sente la donna dire di aver ricevuto condoglianze da tutto il mondo per la dipartita di suo marito. Nicola, però, è vivo e vegeto e sta benissimo, sta di fatto che la protagonista non è riuscita a trattenere qualche parolaccia. (Continua dopo la foto)

La furia di Mara su Instagram

Successivamente, poi, per smentire al meglio la notizia inerente la morte di suo marito, Mara Venier ha pubblicato anche un post. La donna ha condiviso uno di questi articoli fake e poi ha detto che, in realtà, Nicola ha solo mal di denti ma sta benissimo. Coloro i quali hanno diffuso questa bufala sono delle “me**e” e dovrebbero vergognarsi. Mara è apparsa davvero infuriata, cosa che i telespettatori non sono abituati a vedere.

Ad ogni modo, al di sotto del post in questione sono stati moltissimi i commenti dei colleghi e amici della donna che hanno mostrato massima solidarietà per quanto accaduto. Tra i vari interventi saltano all’occhio quello di Nino D’Angelo, Elena Santarelli, Elisabetta Gregoraci, Laura Pausini e molti altri. La Venier ha cordialmente risposto a molti di loro ringraziando per il sostegno e condannando categoricamente sia chi ha inventato la fake news sia chi l’ha condivisa.