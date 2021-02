Uomini e Donne, anticipazioni del 24 febbraio: Tina chiude il microfono a Gemma

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua senza sosta la programmazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi e che va in onda da oltre 24 anni. Cosa accadrà nell’appuntamento in onda su Canale 5, mercoledì 24 febbraio 2021?

Le anticipazioni fornite dal noto sito Il Vicolo delle News, dicono che in studio si parlerà ancora una volta di altri due pilastri del Trono over, ossia Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Inoltre Tina Ciplllari avrà una nuova lite con Gemma Galgani e addirittura la vamp le farò una serie di scherzi.

Lo scherzo di Tina Cipollari a Gemma Galgani

Gli spoiler di Uomini e Donne, svelano che in studio si presenteranno due nuove dame del parterre senior. Stiamo parlando di Isabella ed Elsa che ha vissuto per diversi anni a Torino e conosce Gemma Galgani che era sua cliente nella profumeria dove lavorava. Al Trono over ci sarà una nuova discissione tra la piemontese e la storica opinionista del dating show di Maria De Filippi.

E proprio durante la lite Tina Cipollari lascerà lo studio recandosi in regia facendo chiudere il microfono della 71enne. Ma non è finta qui, infatti, immediatamente dopo le farà mettere un distorsore vocale così che sembrasse una papera a parlare. Ovviamente questa iniziativa scatenerà una serie di risate da parte del pubblico, ma in particolare quelle del collega Gianni Sperti.

Lite tra Riccardo e Roberta

Le anticipazioni dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne rivelano, che poi sarà il turno di Riccardo e Antonella. I due sono stati a cena insieme e si sono trovati molto bene. Il cavaliere è uscito anche a fare colazione con Elisabetta ma si è solo parlato velocemente dell’incontro. Poi si parlerà anche della frequentazione con Roberta Di Padua e di quanto accaduto la scorsa registrazione. In settimana Guarnieri le ha inviato dei messaggi, precisamente per la Festa di San Valentino. In questi le ha scritto che gli mancava tanto.

La Di Padua oggi pomeriggio comunicherà che non voleva in realtà chiudere la conoscenza, ma a causa di alcune mancanze che non riescono a superare, si è vista costretta ad allontanarsi da lui. Il personal trainer pugliese perderà la pazienza dopo aver sentito queste frasi perché in realtà a non sentirsi desiderato fisicamente è lui. Alla fine si scoprirà che c’è stato un misunderstanding perché la donna non si riferiva all’intimità. Alla dine i due decideranno di vedersi la sera per chiarirsi.