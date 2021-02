Dayane Mello accusa Stefania Orlando: “Voleva distruggere me e Rosalinda”

Stefania Orlando attaccata da Dayane Mello

Dopo la lunga diretta del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì sera, il clima nella casa più spiata d’Italia sia è fatto abbastanza teso. In puntata c’è stata la rottura definitiva tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò e questo ha portato alla nascita di due schieramenti opposti. Da una parte c’è la modella brasiliana e Samantha De Grenet, mentre dall’altra il resto dei gieffini rimasti in gioco. Proprio le due coinquiline recentemente si sono riunite in giardino, commentando le ultime iniziative fatte dalla sudamericana.

Quest’ultima, ha preferito sacrificare la 28enne messinese al televoto, pur di mandare in nomination la moglie di Simone Gianlorenzi. La 31enne non riesce a capire come sia possibile che l’attrice siciliana nell’ultimo periodo abbia legato con la soubrette, accusandola così: “Si è affezionata a Stefania, la persona che ha sempre messo in dubbio inostri sentimenti, la nostra amicizia. Ha cercato sempre di distruggere tutto”.

Dayane Mello smaschera Stefania Orlando

Nella casa del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello è arrivata al punto da non sopportare più la presenza di Stefania Orlando. Infatti, la modella la considera falsa e manipolatrice. La sudamericana ha attaccato Stefania Orlando, dicendo: “Sa esattamente chi deve colpire”. Nello specifico, si è riferita al fatto che l’avvicinamento della bionda conduttrice a Rosalinda Cannavò sia stato solamente frutto di una strategia.

La 31enne ha fatto notare a Samantha De Grenet che mentre lei ha cercato sempre di far riavvicinare le due amiche, la donna ha fatto il contrario, mettendole l’una contro l’altra. Ragion per cui, per la Mello una persona che gioca in questa maniera, non merita di andare alla finalissima del GF Vip 5.

Dayane Mello delusa da Rosalinda Cannavò

Dayane Mello ha spiegato a Samantha De Grenet, per quale motivo non è riuscita ad andare oltre le sue incomprensioni con la 28enne messinese. La sudamericana pensa che Rosalinda Cannavò voglie tenere il piede in due scarpe.

Secondo lei quest’ultima ha dimostrato diverse volte di fare delle scelte non in linea, schierandosi dalla parte di persone che più volte l’hanno aspramente criticata. Una su tutte Stefania Orlando. “È diventata amica della mia nemica”, ha concluso l’ex fiamma di Stefano Sala.