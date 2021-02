Taylor Mega critica Zorzi, Soleil Sorge rincara la dose: “Violenza psicologica contro Dayane” (FOTO)

Taylor Mega attacca il suo amico Tommaso Zorzi

Dopo quanto accaduto nella puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì sera, Tommaso Zorzi si è scagliato contro Dayane Mello utilizzando un linguaggio molto forte. Per questo motivo il rampollo meneghino è finito al centro delle polemiche, tanto che l’hashtag #fuoritommaso è giunto primo tra le tendenze di Twitter.

Oltre alle fan della modella brasiliana, anche un’amica del 25enne lo ha rimproverato sui social per quello che ha detto qualche ora fa nella casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di Taylor Mega che su IG ha scritto: “Io voglio bene a Tommy e tifo anche per lui, però dire a Dayane che non può dire di essere bisessuale in tv, perché le piacevano tutti è un po’ una cavolata. E questo lo dico con tanto affetto e tanta stima“. Oltre alla nota influencer anche la Sorge ha detto la sua. (Continua dopo il post)

Le critiche di Soleil Sorge a Tommaso Zorzi

Infatti, oltre al rimprovero di Taylor Mega, qualche ora dopo è arrivato anche quello di Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha criticato aspramente lo sfogo di Tommaso Zorzi, utilizzando però termini molto più forti della sua collega. Stando all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, il rampollo meneghino avrebbe fatto violenza psicologia nei confronti della modella sudamericana.

“Sconvolta dalla violenza psicologica e cattiveria fatta a Dayane dopo un lutto. Per una plausibilissima nomination in un gioco sento frasi come ‘sei il minimo della vita, te li faresti tutti, fai la bella con la bisessualità’ pura ignoranza e ipocrisia!”, ha scritto l’ex fidanzata di Luca Onestini e Marco Cartasegna. (Continua dopo il post)

La reazione violenta del popolo del web

le prese di posizione di Taylor Mega prima e Soleil Sorge dopo hanno scatenato un putiferio sui vari social network. Infatti, già la situazione all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 era abbastanza tesa, ora su Twitter è scoppiato un vero e proprio caos. Delle adolescenti infatti, hanno scritto una serie di offese e fan i Tommaso Zorzi hanno minacciato chiunque.

In poche parole l’hashtag lanciato sul noto social network ha fatto più male che bene. I diretti interessati che si trovano nel loft di Cinecittà verranno informato su quanto sta accadendo fuori? Staremo a vedere.