Elisabetta Gregoraci a Le Iene: “Al GF Vip sono stata 10 giorni senza andare in bagno” il motivo (VIDEO)

Nella puntata di ieri, martedì 23 febbraio, de Le Iene è stata ospite Elisabetta Gregoraci. L’ex di Briatore è intervenuta per commentare il cattivissimo scherzo subito dagli autori del programma di Italia 1.

Prima della messa in onda della clip, però, i presentatori Nicola Savino e Alessia Marcuzzi hanno chiacchierato un po’ con l’ex gieffina, la quale ha fatto delle confessioni inedite sulla sua partecipazione al GF Vip. Scopriamo cosa è emerso.

L’ospitata di Elisabetta a Le Iene

Elisabetta Gregoraci è stata vittima di uno scherzo de Le Iene. Nella messa in onda di ieri sera la burla è, finalmente, andata in onda e i telespettatori hanno potuto prendere visione del filmato integrale relativo a quanto accaduto. Poco prima del lancio del filmato, però, la showgirl ha commentato la sua esperienza nel programma. In particolare ha detto di aver trascorso circa 3 mesi all’interno della casa più spiata d’Italia ed è stata un’esperienza molto intensa. In tale contesto, naturalmente, ha dovuto rinunciare a molte delle sue comodità.

La cosa che, tuttavia, le è mancata di più è stato il bagno. Nella casa, infatti, è presente una sola stanza con un wc, il quale può essere usato da tutti, maschi e femmine, indistintamente. Per tale motivo, al mattino, quando tutti si svegliavano, si verificava una vera e propria corsa per riuscire ad andare per primi. A tal proposito, poi, la donna ha fatto anche una confessione alquanto intima.

La confessione intima della Gregoraci

Nicola gli ha chiesto se tutta questa situazione avesse compromesso il suo regolare ritmo intestinale e la protagonista ha confermato. Nel dettaglio, ha ammesso che è stata anche per 10 giorni senza andare in bagno. In seguito, poi, Elisabetta Gregoraci ha rivelato a Le Iene qualcosa in merito al rapporto con Pierpaolo. Nello specifico, ha ribadito la sua posizione ammettendo di aver creato una bella amicizia con lui, ma nulla di più. Al termine dell’intervista, poi, il conduttore le ha fatto una domanda un po’ scomoda relativa all’ipotetico ritorno di fiamma con Briatore.

A questa domanda, però, la showgirl non ha risposto ed è letteralmente scappata via dallo studio. Dopo la chiacchierata è andato in onda il tanto atteso scherzo. La redazione del programma ha hackerato il profilo Instagram della donna cominciando a pubblicare una serie di messaggi cattivissimi contro gli ex coinquilini del GF Vip. (Clicca qui per vedere lo scherzo)