Duro attacco dello chef palermitano Natale Giunta a Barbara D’Urso: “Vergogna, la devi smettere” (VIDEO)

Momento nero per Barbara D’Urso: i motivi

Nella giornata di martedì il portale Dagospia ha sganciato una bomba mediatica che riguarda Barbara D’Urso. A quanto pare i vertici Mediaset avrebbero deciso di anticipare la chiusura di Live Non è la D’Urso alla prima settimana di aprile piuttosto che a giugno come accade solitamente. Il motivo? Inizialmente si diceva per gli ascolti bassi e le continue sconfitte contro la concorrenza, poi invece, si è parlato di una scelta logistica dovuto allo studio 11 che dovrà ospitare Scherzi a parte.

Resta il fatto che questa notizia si è andata ad aggiungere alle numerose polemiche che ultimamente stanno investendo la conduttrice napoletana. Nelle ultime ore, infatti, un noto chef palermitano si è scagliato contro di lei utilizzando anche dei termini molto forti.

Lo chef palermitano si scaglia contro la conduttrice Mediaset

Recentemente Natale Giunta non le ha mandato a dire a Barbara D’Urso. Il noto chef palermitano che per anni ha lavorato anche a La Prova del Cuoco, nelle ultime ore si è scagliato contro Barbara D’Urso. L’attacco del professionista è rivolto ad una ‘Sicilia ridicolizzata’ nei format condotti dalla professionista partenopea nella prima serata di Canale 5.

Giunta ha parlato della scelta scellerata di Carmelita e dei suoi autori che spesso scelgono di ospitare fatti e personaggi, come Angela da Mondello (Non ce ne coviddi) o come i recenti protagonisti del tradimento dell’Hotel Eufemia, che, e non solo per lo chef, offrono della bella Trinacria l’immagine meno edificante.

Il duro sfogo di Natale Giunta su Barbara D’Urso

“E’ una vergogna. La devi smettere di mettere in ridicolo la Sicilia ridendo di persone ignoranti come quelle che ospiti nelle tue trasmissioni. Devi parlare d’altro: la Sicilia è cultura, dall’arte al buon cibo”, ha asserito lo chef palermitano Natale Giunta in un filmato postato sul suo account Instagram.

L’ex protagonista di molti appuntamento de La Prova del Cuoco con Antonella Clerici ed Elisa Isoardi e che ha più volte denunciato gli estorsori che lo hanno colpito, ha ottenuto tantissimi consensi per questo sfogo. Nono solo suoi conterranei ma anche tanti fan delle varie regioni d’Italia. Ecco il video in questione che è diventato virale sul web: