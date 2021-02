GF Vip, Andrea Zenga ha un ripensamento con Rosalinda Cannavò? “Non corriamo troppo…”

Andrea Zenga frena sul rapporto con Rosalinda Cannavò

Una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 5 Andrea Zenga é stato intervistato da Casa Chi. Ma nel programma di Gabriele Parpiglia l’ex gieffino ha fatto un riepilogo della sua esperienza nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La vicenda più chiacchierata é quella relativo a Rosalinda Cannavó, con cui il ragazzo ha intrapreso un flirt che con molta probabilità continuerà anche fuori il loft di Cinecittà.

Quando gli é stato domandato cosa ne pensasse del ti amo della 28enne messinese a Dayane Mello, il figlio di Walter Zenga ha immediatamente frenato: “Non corriamo troppo”, scatenando un sorriso da parte di colui che lo stava intervistando. In pratica, il giovane ha fatto capire che al momento non si sente pronto a fare un passo più lungo della gamba. Questa intervista verrà mostrata ad Adua nella puntata di venerdì?

Nessun dubbio per Rosalinda Cannavò

Nel corso della lunga intervista a Casa Chi, Andrea Zenga ha parlato del suo percorso al Grande Fratello Vip 5, affermando in primis gli aspetti relativi al suo flirt con Rosalinda Cannavó. Ricordiamo infatti, che in questi cinque mesi l’attrice messinese ha nutrito molti dubbi sulla sua sincerità. La ragazza è entrata nella casa più spiata d’Italia come Adua Del Vesco e ne sta venendo fuori come Rosalinda.

Per non dimenticare le finte storie d’amore prima con Gabriel Garko e poi Massimiliano Morra. Il modello non crede che la 28enne siciliana stia interpretando un ruolo. Mentre alla madre Roberta è molto curiosa di conoscere la neo nuora, tuttavia non sembra essere contraria a tale storia. La Termali al momento non ha espresso nessun giudizio, ma ha consigliato al secondogenito di tenere gli occhi ben aperti.

Andrea Zenga sommerso dall’affetto dei fan

L’esperienza al Grande Fratello Vip 5 ad Andrea Zenga ha aumentato la visibilità, infatti dopo essere stato eliminato al televoto, il giovane ha detto di essere stato tempestato da messaggi da parte dei suoi ammiratori. In poche parole il modello non si aspettava tutto questo affetto nei suoi confronti.

“Mi arrivano messaggi bellissimi, non me lo aspettavo”, ha asserito il figlio di Walter Zenga durante la sua intervista a Casa Chi. Inoltre, l’ex gieffino ha spiegato che si aspettava anche una parte di utenti web che si schierassero contro di lui, ma il diretto interessato ha comunicato che non é stato così. Ora il giovane aspetta con impazienza di poter riabbracciare la sua Rosalinda Cannavò.