GF Vip , la crisi di Dayane Mello e le scuse di Tommaso Zorzi (VIDEO)

Dopo la violenta discussione tra Tommaso Zorzi, Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5, la modella brasiliana ha avuto un momento di sconforto. La sudamericana teme le reazioni ai filmati in onda il prossimo venerdì dopo l'approdo di Rosalinda Cannavò al televoto contro Stefania Orlando. E' proprio la 28enne siciliana ha provato in tutti i modi di consolarla durante uno sfogo di pianto.

Dayane Mello scoppia a piangere al GF Vip 5

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello ha detto: “Io sto serena ma Tommaso mi sta buttando la me**a. Tu non mi stai dicendo le cose brutte che mi sta dicendo Tommaso. Tu sai come sto adesso. Questi giorni non saranno sereni. Io non ce la faccio più. In puntata, mi butteranno la me**a. Sono convinto delle cose che ho fatto. Questa non è strategia. Io non sono pentita delle mie scelte. Tu non sai che cosa sta dicendo Tommaso. E’ il pensiero di cattiveria su di me. Loro sono stati i primi a cercare di rovinare tutto. E ci sono riusciti”.

A quel punto Rosalinda Cannavò ha replicato in questo modo: "Non è niente di grave. E' strategia nel gioco. Non me l'aspettavo. Sono molto delusa. Sto soffrendo tanto ma non ti voglio vedere così. Delle cose le penso. Io te lo dico guardandoti negli occhi. Non ho bisogno di farti vedere una clip in puntata. Io voglio che tu stai bene. Però anche tu ci sei andata giù pesante con loro".

Diranno che Dayane fa la vittima.

Ma se osi attaccare una donna che ha ammesso di voler morire, accusandola di fingere amore per un’altra donna per dei voti in più, che è il minimo della vita e che ha 0 umanità sei solo un cesso immondo#FUORITOMMASO #gfvip #exrosmello #mellos pic.twitter.com/5RDRKohOJt — posso dirtelo? (@edoruta) February 23, 2021

Le scuse di Tommaso Zorzi a Dayane Mello

Subito dopo Dayane Mello è scoppiata a piangere tra le braccia di Samantha De Grenet: “Quelle parole di Tommaso mi hanno ferito. Davvero mi ha fatto male. Lui lo ha fatto molto bene, lo sa fare molto bene”. Ma recentemente, il rampollo meneghino, che si è convinto dei reali sentimenti della modella brasiliana nei confronti di Rosalinda Cannavò, ha fatto le proprie scuse.

“E’ vero che sono stata innamorata di una donna. Io ho avuto le mie esperienze, per Rosalinda ho davvero provato qualcosa…”, ha detto la sudamericana. A quel punto il 25enne ha detto: “Se me lo dici così ti credo. Mi dispiace se ho espresso la mia opinione in maniera cruda. Se ti va lasciamo tutto dietro. Scusami”. Ecco il video: