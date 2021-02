Gaia Zorzi svela retroscena su Tommaso Zorzi: “Ci picchiavamo, mi rinchiudeva in guardaroba” (VIDEO)

Nell’ultima puntata di Casa Chi, online a partire da martedì 23 febbraio, è stata intervistata Gaia Zorzi, sorella di Tommaso Zorzi. La ragazza è divenuta, ormai, quasi una celebrità da quando suo fratello è entrato nella casa del GF Vip.

La sua simpatia e il suo modo di fare hanno conquistato così tanto pubblico e cast al punto da ipotizzare una sua partecipazione alla prossima edizione del reality show. Ad ogni modo, durante l’intervista la ragazza ha svelato dei retroscena inediti in merito al suo rapporto con Tommaso.

I retroscena sul rapporto tra Gaia e Tommaso Zorzi

Durante l’intervista con i giornalisti di Casa Chi, Gaia Zorzi si è lasciata molto andare svelando retroscena del rapporto con suo fratello Tommaso. La ragazza ha risposto alle domande dei collaboratori di Alfonso Signorini ed ha chiarito che sarà presente durante la finale di lunedì 1 marzo. In seguito, poi, ha detto che sarebbe felice di prendere parte ad un reality show, tuttavia, deve psicologicamente prepararsi all’ipotesi. Nel caso in cui dovesse partecipare ad un programma in compagnia di suo fratello succederebbe sicuramente l’impossibile.

A tal proposito, ha rivelato che lei e Tommaso, specie da piccoli, hanno sempre litigato molto. Per tale ragione, ha ammesso che spesso si sono picchiati e si sono fati “violenza psicologica” a vicenda. In alcune circostanze, infatti, l’influencer la chiudeva nel guardaroba di sua madre e la teneva in vita portandole acqua e pane con la cioccolata. Inoltre, quando la mamma era a lavoro, i due davano luogo a liti molto accese.

Altre confessioni della sorella dell’influencer

Malgrado questo, però, tra i due c’è un legame davvero profondo che li spinge a non poter fare a meno l’uno dell’altra. Successivamente, poi, oltre che parlare di Tommaso, Gaia Zorzi ha trattato anche altre tematiche. In particolare ha detto di avere un debole per gli over 50, per tale ragione, ha finto un interesse per Paolo Brosio. Dopo aver riso sulla questione, però, la ragazza ha svelato di essersi innamorata segretamente di un membro della produzione del GF Vip.

L’uomo in questione si chiama Dario, pertanto, ha esortato i giornalisti a presentarglielo nel caso in cui avessero capito di chi si tratta. Ad ogni modo, la divertente intervista i è conclusa con l’annuncio inerente la partecipazione di Gaia durante la finale del reality show. A tal proposito, la giovane ha ammesso che dovrà darsi da fare per trovare un look giusto.