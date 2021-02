Il Paradiso delle signore spoiler 26 febbraio 2021: arriva una nuova capo-commessa

L’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 26 febbraio, sarà contraddistinta dall’arrivo di una nuova figura all’interno della fiction. Stiamo parlando di Gloria Moreau, la quale arriverà con il solo scopo di parlare con Vittorio per accaparrarsi il posto di capo-commessa.

Nel frattempo, Agnese e Armando si troveranno a vivere un momento di sgomento in quanto il loro comportamento comincerà ad insospettire Giuseppe. Gabriella, invece, ultimerà il suo nuovo abito e non potranno che nascere pareri contrastanti.

Spoiler 26 febbraio: Agnese e Armando quasi scoperti

Nel corso della puntata del 26 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Agnese si mostrerà molto contraria all’idea che suo marito Giuseppe vada a lavorare al magazzino. Il comportamento della donna, però, sommato a quello assunto da Armando il giorno precedente, non farà altro che insospettire sempre di più Giuseppe. Per tale ragione, la coppia di amanti si renderà conto di dover prestare molta più attenzione alle prossime mosse da attuare per non farsi scoprire.

Gabriella, intanto, porterà a termine la creazione dell’abito in stile british sul quale stava lavorando da diverso tempo. La stilista ha intenzione di apportare una ventata di novità alle sue collezioni. Come tutti i cambiamenti, però, non mancheranno opinioni contrastanti. A fronte di un congruo numero di persone favorevoli alla novità, ce ne saranno anche altre che non prenderanno di buon grado l’innovazione.

Nuova capo-commessa al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 26 febbraio, continueremo a vedere Irene cimentarsi nel ruolo di capo-commessa. Malgrado l’entusiasmo mostrato dalla ragazza, però, l’incarico si rivelerà più difficoltoso del previsto. Presa dalla voglia di gestire al meglio la situazione, la Cipriani riorganizzerà il magazzino secondo un criterio tutto suo. Le veneri, però, si troveranno parecchio spaesate in quanto si renderanno conto che le cose non sono più al loro solito posto e questo solleverà qualche polemica.

Nella puntata in questione, infine, si ripresenterà la donna misteriosa che era apparsa nei giorni precedenti. Questa volta, però, la dama entrerà abbastanza spedita all’interno dello shopping center e chiederà di parlare personalmente con il direttore Vittorio Conti. Il suo scopo sarà quello di accaparrarsi il posto di Capo-commessa del grande magazzino. La donna in questione si chiama Gloria Moreau e non risulterà difficile intuire che nasconde un passato colmo di segreti inaspettati.