DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 26 febbraio: Yigit pronto a confessare la verità

Ultimo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Termina qui la settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la popolare serie tv turca che ha come protagonisti assoluti Can Yaman e Demet Ozdemir. Da qualche giorno su Canale 5 sta andando in onda la seconda stagione che vede la presenza dei personaggi ad un anno di distanza. Cosa accadrà nell’episodio che verrà trasmesso venerdì 26 febbraio 2021?

Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia dicono che Yigit è stufo di dire menzogne, ovvero che non è rimasto invalido dopo la colluttazione con Can. Il ragazzo vuole dire la verità ma Huma glielo impedirà convincendolo a farsi avanti con Sanem. Inoltre, il signor Aziz incontrerà una sua ex fidanzata, Mihriban. Cosa accadrà tra loro?

Yigit vuole dire la verità, Aziz rivede una sua ex fiamma

Le anticipazioni della prima parte dell’episodio 127 di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano che Yigit inizierà a stancarsi di dover mentire a tutti. L’editore, nonché fratello di Polen non vuole più fingersi invalido dopo essere stato aggradito da Can un anno prima con la conseguente operazione chirurgica. La la perfida Huma, madre dei Divit, lo convincerà a continuare la messinscena in modo da far crollare psicologicamente Sanem Aydi.

In questo modo la scrittrice prima o poi finirà tra le sue braccia. Nel frattempo, il numeroso pubblico di Canale 5 verrà a conoscenza che Aziz avrà un piacevole incontro con il suo primo amore. Di chi si tratta? Stiamo parlando di Mihriban, la proprietaria del terreno dove attualmente Sanem e Deniz vivono. Cosa accadrà tra i due ex? Ci sarà un piacevole ritorno di fiamma? Per saperlo continuate a seguire la soap opera turca della rete ammiraglia Mediaset.

DayDreamer – Le Ali del Sogno torna in prima serata su Canale 5

A distanza di un paio di settimane di stop, DayDreamer – Le Ali del Sogno è pronta a tornare in prima serata. Ricordiamo infatti, che la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir ha subìto uno stop perché Mediaset ha dato spazio alle partire di Champions League. Ma mercoledì prossimo, oltre alla programmazione pomeridiana dalle 16:40 alle 17:15, lo sceneggiato andrà in onda anche alle 21:35 subito dopo Striscia la Notizia.

Stessa cosa vale per il mercoledì successivo, mentre le altre settimane la serie tv tornerà nella consueta programmazione del martedì sera. Ricordiamo che il 3 marzo 2021 DayDreamer si scontrerà con la 71esima edizione del Festival di Sanremo presente su Rai Uno.