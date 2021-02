GF Vip, Matilde Brandi fa un disperato appello a Maria De Filippi: “Prendimi con te”

L’appello di Matilde Brandi a Maria De Filippi

Nel nuovo numero in edicola del magazine Novella 2000 è contenuta una lunga intervista a Matilde Brandi, che recentemente a Verissimo ha riferito di essere stata lasciata dal compagno. In questa occasione l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 la ha parlato sia della sua esperienza nel reality show di Canale 5, che delle sue due figlie. Ad un tratto la giornalista ha ha approfittato della situazione per chiedere alla soubrette romana qual è il suo sogno nel cassetto dopo la sua ultima esperienza sul piccolo schermo.

E la diretta interessata, con il suoi essere sempre schietta, ha immediatamente detto che il suo sogno più grande è quello di poter partecipare a Amici di Maria De Filippi. “Lo seguo dalla prima edizione, sono una fan accanita perché è l’unico programma che sa veramente valorizzare la danza in Italia…”, ha detto la donna. Queen Mary le darà un’opportunità?

Il rapporto con Elisabetta Gregoraci e Maria Teresa Ruta

Nelle settimane trascorse all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Matilde Brandi ha stretto molto con Elisabetta Gregoraci. Mentre ha avuto qualche discussione con Maria Teresa Ruta. Ragion per cui oggi colui che l’ha intervistata per Novella 2000 le ha chiesto in che rapporti è rimasta con entrambe ora che sono tornate alla vita di tutti i giorni.

E A quel punto la soubrette romana ha confessato di aver continuato i rapporti con l’ex moglie di Flavio Briatore, con la quale trascorrono del tempo insieme. “Nella casa ho amato Elisabetta…Infatti, continuiamo a frequentarci…”, ha detto l’ex gieffina. Mentre sulla giornalista ha riferito che ad oggi non ci sarebbe ancora stato tempo necessario per poter chiarire le incomprensioni: “Con lei credo non ci sia stato tempo a sufficienza per spiegarci e capirci…”.

Matilde Brandi e il suo futuro lavorativo

Ma non è finita qui. Infatti, immediatamente dopo il giornalista di Roberto Alessi ha chiesto a Matilde Brandi se ha ricevuto qualche proposta di lavoro dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5.

A quel punto la diretta interessata ha fatto intendere di sì, aggiungendo di essersi presa del tempo per valutare meglio le offerte ricevute. “Sono già arrivate alcune proposte molto interessanti…Sto valutando…Posso solo dire che riguardano sia la Tv che il Teatro…”, ha concluso l’ex ballerina del Bagaglino.