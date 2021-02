Il Grande Fratello potrebbe essere cancellato per sempre dai palinsesti: il rumor che scuote i fan (FOTO)

In queste ore, sul profilo Instagram di Deianira Marzano, è apparso un post alquanto inaspettato che riguarda uno dei reality show più seguiti di Canale 5. Stiamo parlando del format del Grande Fratello, il quale sembra stia rischiando di essere cancellato per sempre dai palinsesti.

Gli indizi inerenti questa ipotetica decisione si sono diffusi in questi giorni in seguito alla scelta di modificare la diretta 24h. Questo stravolgimento, infatti, potrebbe essere solo l’inizio di una catena di decisioni inevitabili. Vediamo quello che è emerso.

Decisioni sospette a Mediaset sul Grande Fratello Vip

La scelta di modificare la diretta 24h del GF Vip ha sollevato parecchi dissapori. Moltissimi telespettatori si sono lamentati di questa scelta in quanto, in questo modo, si va a perdere la genuinità del programma. Se gli autori cominciano a controllare dettagliatamente quello che dicono i concorrenti e mandano in onda solo i contenuti ritenuti opportuni, allora la veridicità del reality viene messa a repentaglio. Inoltre, i fan hanno notato che la produzione ha deciso di interrompere la diretta 24h durante la notte.

A partire dalle ore 1.00 fino alle 9.00, infatti, il pubblico da casa non può più vedere quello che accade tra i coinquilini. In quel lasso di tempo, dunque, potrebbe accadere di tutto senza che i telespettatori ne siano a conoscenza. Ad ogni modo, questa potrebbe essere solo la prima di una serie di decisioni catastrofiche che porteranno il Grande Fratello ad essere cancellato dai palinsesti in modo definitivo.

Il reality show sarà cancellato dai palinsesti?

A fare questa supposizione è stata Deianira Marzano. L’influencer ha riportato alcune delle segnalazioni dei fan del programma, i quali si stanno lamentando delle ultime decisioni prese nel reality show. La donna, allora, ha confessato di essere venuta a conoscenza di una voce secondo cui si starebbe pensando di cancellare definitivamente il Grande Fratello dai palinsesti. Dopo 20 anni di messa in onda, tra edizioni NIP e VIP, Mediaset potrebbe essere in procinto di prendere una decisione drastica.

Il motivo potrebbe risiedere negli accadimenti verificatisi durante questa edizione, la quale sarà ricordata come quella con il maggior numero di squalificati. Alcuni dei fatti che sono accaduti hanno spinto l’azienda del Biscione ad affrontare anche provvedimenti legali, pertanto, potrebbe essere giunto davvero il momento di chiudere i battenti. Non ci resta che attendere per vedere se questo rumor si trasformerà in qualcosa di più.