GF Vip, il dramma di Elisabetta Gregoraci: “Non ce la faccio…” (VIDEO)

Elisabetta Gregoraci si emoziona al Grande Fratello Vip 5

Giorni fa Elisabetta Gregoraci è apparsa molto emozionata nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5. Infatti, la soubrette calabrese a stendo è riuscita a trattenere le lacrime di fronte al conduttore Alfonso Signorini e agli altri ex inquilini della casa più spiata d’Italia.

“Non ce la faccio, scusate ma quando sento la parola mamma io crollo”, ha detto l’ex moglie di Flavio Briatore in diretta su Canale 5. “Poi ha detto delle parole così belle”, ha aggiunto l’ex amica speciale di Pierpaolo Pretelli riferendosi allo scambio di battute tra Stefania Orlando e sua madre che era in collegamento dalla sua abitazione. “Le mamme dovrebbero essere immortali”, ha asserito con un velo di tristezza la 41enne, venendo rincuorata dalle altre donne che erano al suo fianco. (Continua dopo il video)

Stefania Orlando riceve un messaggio della madre

Infatti quello tra Stefania Orlando e la madre è stato un dei momenti più commovente sia per le dirette interessate. Ma anche per gli spettatori che guardavano nel loft di Cinecittà, ma anche il numeroso pubblico di Canale 5. Colei che ha messo al mondo la soubrette romana in un messaggio si è soffermata soprattutto sul riconoscere la bellezza del percorso nel reality show condotto da Alfonso Signorini della propria figlia.

Inoltre, l’anziana signora ha sottolineato anche la tenerezza del rapporto d’amicizia che in questi oltre cinque mesi ha instaurato con Tommaso Zorzi. Infatti, il rampollo meneghino in questo arco di tempo è stato trattato come il figlio che non ha mai avuto.

Elisabetta Gregoraci ricorda la sua compianta madre

Ascoltando queste parole nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 e le frasi dolci che Stefania Orlando ha speso dopo le frasi della madre, Elisabetta Gregoraci si è emozionata tantissimo. La soubrette calabrese si è ritrovata in quel stato d’animo perché anche lei aveva un meraviglioso rapporto con la propria madre. Quest’ultima purtroppo, è prematuramente scomparsa a causa di una bruttissima malattia.

“Scusate ma quando sento parlare di mamme io crollo”, ha ribadito Elisabetta venendo accolta da un caldo applauso e dalla vicinanza da parte degli ex inquilini del loft più spiato d’Italia e del direttore del magazine Chi.