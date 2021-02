GF Vip, Rosalinda Cannavò su Dayane Mello: “Non cambio idea su di lei, mi ha pugnalata” (VIDEO)

Rosalinda Cannavò è irremovibile su Dayane Mello

Dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, Rosalinda Cannavò ha le idee chiare sulla sua ex amica speciale Dayane Mello. La 28enne messinese infatti, si è detta certa di non voler perdonare la sudamericana dopo che la 31enne l’ha mandata al televoto contro Stefania Orlando.

In più, non riesce a digerire l’atteggiamento tenuto ultimamente dalla modella brasiliana nei suoi confronti, in particolare dopo il suo avvicinamento con tanto di flirt ad Andrea Zenga, uscito lunedì scorso dalla casa più spiata d’Italia. Conversando con Samantha De Grenet, che ha cercato in tutti i modi di riportare la pace fra le due gieffine, ha detto di voler bene alla Mello, ma che non cambierà lo stesso opinione sul suo conto.

Lo sfogo della 28enne messinese contro la modella brasiliana

Al Grande Fratello Vip 5, parlando con Samantha De Grenet, la siciliana Rosalinda Cannavò ha detto di provare molti dubbi sulla sincerità di Dayane Mello, trovando il suo comportamento non in linea con quello di una persona che ribadisce di essere una sua amica speciale. “Come lei ha avuto dei dubbi su di me, posso dubitare anch’io?”, ha tuonato la 28enne messinese.

Quest’ultima però, qualche minuto prima aveva consolato proprio la modella brasiliana che era scoppiata a piangere dopo la violenta discussione con Tommaso Zorzi. Parlando con la soubrette romana, Adua Del Vesco ha sottolineato anche come la 31enne sudamericana le abbia fatto dei sorrisini Andrea Zenga è stato eliminato dal reality show di Canale 5. (Continua dopo il post)

Non è solo Rosalinda a parlare con Dayane,anche Tommaso e Stefania si sono scusati perché hanno capito che lo sfogo era per il fratello e nonostante tutto cercano di vivere tranquillamente gli ultimi giorni perché l’aria è pesante ed è giusto così #rosiners #tzvip #zengavò — Erika Di Biasi (@BiasiErika) February 23, 2021

La reazione del popolo del web alle liti tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Nello stesso tempo, anche Dayane Mello si è lasciata andare a un duro sfogo su Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. Invece, sui vari social network, ma in particolare su Twitter i commenti sulle due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 si sprecano e si dividono. Una parte si schiera con l’attrice siciliana, mentre l’atra con l’ex compagna di Stefano Sala.