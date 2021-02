Uomini e Donne anticipazioni puntata odierna: Gemma censurata, torna Roberta

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne rivelano che Gemma sarà nuovamente vittima di uno scherzo di Tina Cipollari. Roberta, invece, dopo essersi assentata durante la precedente messa in onda a causa di un malore, tornerà in studio.

La dama avrà un confronto con Riccardo parecchio acceso. L’argomento trattato sarà, ancora una volta, la mancanza di passionalità da parte di Guarnieri. Considerando la delicatezza del tema, l’uomo si mostrerà molto turbato.

Gemma censurata a Uomini e Donne

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, le anticipazioni de Il Vicolo della news ci rivelano che si tornerà a parlare di Gemma. Come è stato possibile vedere dalle precedenti messe in onda, sono arrivati in studio nuovi esponenti nel parterre, sia maschile sia femminile. Oggi, dunque, continueremo ad assistere alla presentazione dei nuovi arrivati. Nello specifico, si presenteranno Isabella ed Elisa, che è una conoscente di Gemma. La Galgani, invece, discuterà con Maurizio e continuerà ad essere messa sotto torchio da Tina.

La Cipollari deciderà di spegnere il microfono della dama per impedirle di parlare. Ad un certo punto, poi, sostituirà anche la sua voce facendo in modo che ogni volta che parli si senta il verso di una papera. Successivamente, poi, si parlerà di Riccardo e Antonella. I due diranno di essere stati a cena insieme, ma non sembrerà essere nato nulla di più. L’attenzione poi si focalizzerà su Roberta, che nella precedente puntata era assente.

Nella puntata odierna torna Roberta

I protagonisti si sono sentiti in occasione di San Valentino in quanto lui le ha mandato dei messaggi dicendo di sentire la sua mancanza. Nella puntata odierna di Uomini e Donne, poi, lei rivelerà di non aver mai avuto intenzione di interrompere la conoscenza con lui, tuttavia, continua a non sentirsi desiderata. Credendo che la dama si stesse riferendo nuovamente alla sfera fisica, Riccardo perderà le staffe e darà luogo ad una scenata.

In seguito, però, la Di Padua si spiegherà meglio e gli farà capire di non essersi riferita all’intimità. Dopo questo chiarimento, poi, la coppia deciderà di darsi un’altra opportunità, pertanto, comunicheranno che si sarebbero visti la sera stessa. Ricordiamo che nella precedente messa in onda Guarnieri ha chiuso la conoscenza con Elisabetta, la quale è rimasta parecchio delusa dalla cosa. Pertanto, per il momento il cavaliere sembra concentrato solo su Roberta.