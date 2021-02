GF Vip, il web contro Dayane Mello: l’elenco di tutte le frasi orribili dette da lei e poi censurate (FOTO)

A causa di tutto quello che è accaduto al GF Vip, i social sono letteralmente spaccati in due tra i sostenitori di Dayane Mello e quelli di Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, nelle ultime ore, si è reso protagonista di frasi alquanto pesanti contro la modella, pertanto, c’è chi sta esortando la produzione a prendere provvedimenti contro di lui.

I sostenitori dell’influencer, però, per contro, stanno racimolando tutte le frasi più gravi pronunciate dalla Mello durante questa esperienza a cui, tuttavia, non si è dato peso. Si tratta di espressioni omofobe, aggressive e pesanti, che in altre occasioni sono state severamente punite.

Le frasi gravi di Dayane Mello al GF Vip

I fan di Tommaso Zorzi hanno recuperato buona parte delle frasi orribili pronunciate da Dayane Mello durante questa esperienza del GF Vip. Una delle prime a finire nel mirino della modella è stata Stefania Orlando. Durante una precedente discussione con lei, la brasiliana l’accusò di essere una malata di mente, simile ad un virus che si insinua nella mente delle persone. Riferendosi a qualche altro coinquilino, invece, ha parlato di “anima nera” e di “manipolatrici”.

Estremamente grave, poi, sono risultate le frasi pronunciate contro Rosalinda Cannavò in relazione ai suoi problemi alimentari. Nel vederla magiare in modo un po’ più abbondante, Dayane le disse che sarebbe diventata obesa e prese in giro questa categoria di persone imitandole goffamente. In un’altra occasione, poi, Dayane parlò anche in modo abbastanza dispregiativo della categoria bisessuale.

La modella avrebbe pronunciato anche la N-word

Nello specifico disse di non comprendere affatto il comportamento di coloro i quali vanno sia con uomini sia con donne. In seguito, però, ha dichiarato di essere innamorata di Rosalinda, malgrado sia etero. Durante uno scontro con Tommaso, poi, Dayane Mello ha accusato il coinquilino del GF Vip di essere davvero fuori di testa ad innamorarsi di un uomo etero e fidanzato. Il riferimento, chiaramente, è andato a Francesco Oppini.

Gli utenti di Twitter hanno recuperato davvero molte delle frasi dette dalla donna e tra esse pare ci sia anche la N-word. Inoltre, all’appello non mancano una serie di parolacce e insulti molto gravi. Per tale ragione, tutti coloro che si stanno scandalizzando per le espressioni di Tommaso contro di lei farebbero bene a rammentare tutto quello di cui si è resa protagonista la modella.