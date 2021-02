Uomini e Donne, anticipazioni del 25 febbraio 2021: Riccardo e Roberta di riprovano

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

La programmazione settimanale di Uomini e Donne è arrivata quasi al termine. Infatti il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi andrà in onda oggi e domani prima della pausa per il weekend. Cosa accadrà nell’appuntamento in onda su Canale 5, giovedì 25 febbraio 2021?

Gli spoiler concessi dal noto portale web Il Vicolo delle News, svelano che in studio si parlerà ancora una volta di altri due protagonisti assoluti del parterre senior, ovvero Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. In più, Tina Ciplllari avrà una nuova discussione con la sua acerrima nemica con Gemma Galgani e addirittura l’ex moglie di Kikò Nalli le farà alcuni scherzi.

Tina Cipollari censura Gemma Galgani

Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne, dicono che la padrona di casa Maria De Filippi annuncerà l’arrivo di due nuove dame del Trono over. Si tratta della signora Isabella ed Elsa. E proprio quest’ultima ha abitato per molti anni a Torino e conosce perfettamente Gemma Galgani che era sua cliente nella profumeria dove lavorava prima. Immediatamente dopo ci sarà una nuova lite tra la 71enne piemontese e la storica opinionista del dating show di Canale 5.

E proprio durante la forte discussione Tina Cipollari si allontanerà dallo studio per recarsi in regia. Per quale motivo? La vamp frusinate dirà ai tecnici di far chiudere il microfono della sua acerrima nemica. Ma non è finta qui, infatti, qualche minuto dopo la stessa le farà mettere un distorsore vocale in modo che Gems quando parla sembra una papera. Naturalmente questa sua divertente iniziativa provocherà l’iralità parte degli spettatori, ma soprattutto quella dello storico collega Gianni Sperti.

Ennesima discussione tra Riccardo e Roberta

Gli spoiler su Uomini e Donne non sono terminate qui. Infatti stando a quanto scritto su Il Vivolo delle News, subito dopo si parlerà di nuovo di Riccardo dopo la perentesi Antonella. Infatti in studio si presenterà ancora una volta Roberta Di Padua e di quello che è successo la scorsa registrazione del TRrono over. In questi giorni il Guarnieri le ha mandato una serie di messaggi in occasione del 14 febbraio, ovvero la Festa di San Valentino. In questi il cavaliere ha scritto che gli mancava tantissimo.

La dama più tardi dirà alla diretta interessata che non voleva chiudere la frequentazione, ma a causa di alcune mancanze che non riescono entrambi a superare, si è vista costretta ad allontanarsi da lui. L’ex compagno di Ida Platano perderà le staffe dopo aver sentito queste parole perché in realtà a non sentirsi desiderato fisicamente è lui. Alla fine si scoprirà che c’è stato un sbaglio perché Roberta non si riferiva alla sfera intima. In conclusione i due protagonisti del parterre senior di U&D decideranno di vedersi la sera per chiarirsi. Ci riusciranno?