Grande Fratello Vip, la regia censura la diretta: fan furiosi (VIDEO)

Il popolo del web furioso sulla differita del Gf Vip 5

Nella puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda lunedì scorso, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato che questa settimana andrà in onda la diretta del reality show con circa cinque minuti di differita. Si tratta solo di uno sperimento per evitare che si ripetono degli inconvenienti come è spesso accaduto in questi cinque mesi di programmazione. Già nella giornata di mercoledì si sono notate delle conseguenze facendo arrabbiare moltissimo storcere gran parte dei telespettatori.

Nella mattinata infatti, il pubblico di Mediaset Extra ha notato che la regia ha censurato parte della diretta. Nello specifico, ha notato un taglio netto tra una scena e l’altra in cui era protagonista Rosalinda Cannavò. Per questo motivo su Twitter un utente ha commentato così: “Evidentemente c’è stata una scena abbastanza lunga tagliata. Censura di frasi o discorsi che il GF Vip non vuole mandare in onda…”.

Il post ironico di Simone Gianlorenzi

Su questa strana decisione di trasmettere il live del Grande Fratello Vip 5 in differita ha espresso il suo punto di vista anche Simone Gianlorenzi. Infatti, il marito di Stefania Orlando, in modo ironico su Twitter ha confessato qual è il suo più grande timore dopo la finale di lunedì prossimo. In che senso?

In poche parole il noto musicista ha affermato già nella sua testa sta immaginando tutta quella gente che va ad urlare con i megafoni fuori dal loft di Cinecittà che non riuscirà più ad azzeccare il momento giusto per via di questo ritardo di cinque minuti. “Tutta la mia solidarietà a chi oggi andrà ad urlare, fuori dalla casa, e non riuscirà mai a beccare il momento giusto per via del fuso orario di 5 minuti!”. Un post che lo ha visionato anche la giornalista partenopea Rita Dalla Chiesa, la quale ha detto la sua su tutta questa storia. (Continua dopo il video)

In questo “live” potete vedere Rosalinda seduta al tavolo che guarda Adua in cucina. #GFvip pic.twitter.com/BItepCSDLB — VIPERISSIMA trαsh 🐍 (@Viperissima_) February 24, 2021

La reazione di Rita Dalla Chiesa alla diretta in differita del GF Vip 5

Come accennato nel paragrafo precedente, anche l’ex padrona di casa di Forum Rita Dalla Chiesa ha letto il post ironico di Simone Gianlorenzi sulla diretta in differita del Grande Fratello Vip 5. E a tal proposito la giornalista originaria di Casoria ha voluto far sapere al marito di Stefania Orlando di credere che in questa maniera il reality show potrebbe risultare abbastanza falsato.

“Con questo fuso orario…Sa tutto di falsato. Ma perché???”, ha scritto l’ex saggia di Italia Sì. Ovviamente moltissimi telespettatori del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini le hanno dato pienamente ragione.