GF Vip, orrore contro Dayane Mello, Tommaso Zorzi rischia? “Malata mezza lesbica”

Tommaso Zorzi contro Dayane Mello

Recentemente Tommaso Zorzi si è scagliato nuovamente contro Dayane Mello dentro la casa del Grande Fratello Vip 5. “Tu sei malata proprio, hai un pensiero malato”, ha detto il rampollo meneghino nei confronti della modella brasiliana. Ricordiamo che lunedì scorso durante la puntata su Canale 5 quest’ultima ha fatto una specie di coming out, rivelando al conduttore Alfonso Signorini e ai milioni di telespettatori di essersi innamorata di Rosalinda Cannavò e che anni fa le era successa la stessa cosa con un’altra donna.

“Approfittarsi e fare la figa con la storia lgbt, con uno che ste robe le ha vissute sulla sua pelle…”, ha attaccato l’influencer milanese. Non contento, quest’ultimo ha continuato l’attacco così: “Vivilo sulla tua pelle cos’è una discriminazione di una relazione dello stesso sesso, poi vai a fare la figa in tv a dire che ti innamori delle donne per due, tre televoti in più… sei proprio il minimo della vita”.

L’influencer dà della ‘mezza lesbica’ alla modella sudamericana

Ovviamente, Dayane Mello ha rispedito al mittente tutte le accuse che Tommaso Zorzi le ha rivolato all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Anzi, la modella brasiliana, gli ha dato del bambino di 25 anni che parla senza conoscere e sapere nulla delle vite degli altri. “Puoi dire quello che vuoi, non me ne frega niente”, ha tuonato la 31enne sudamericana.

Dopo averla etichettata come ‘mezza lesbica’, il rampollo meneghino ha rincarato la dose dicendo: “Non parlare tu di delicatezza perché sei la persona più indelicata qua dentro già dal primo giorno”. Parole abbastanza forti che hanno fatto storcere il naso ai tantissimi fan italiani e brasiliani dell’ex fiamme di Stefano Sala.

Il pianto di Dayane e le scuse di Tommaso

In un secondo tempo Dayane Mello, dopo aver ricevuto una serie di insulti da parte di Tommaso Zorzi, inquilino favorito per la vittoria del Grande Fratello Vip 5, si è sfogata con Rosalinda Cannavò. Uno strano comportamento quello di quest’ultima che, dopo una serie di discussioni anche violente, nelle ultime ore si è riavvicinata nuovamente a colei che considerava la sua amica speciale. “Io sto serena ma Tommaso mi sta buttando la m*** addosso”, ha confessato in lacrime la modella brasiliana.

Qualche ora dopo, clamorosamente il rampollo meneghino si è recata da quest’ultima chiedendole scusa. Una sua spontanea iniziativa o dettata da qualcuno? Sul web gira voce che il 25enne è stato impartito dagli autori del reality show di Canale 5 a compiere tale gesto. Sarà vero?