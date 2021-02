Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania attacca Dayane: “Non capisco come i telespettatori possano supportarla” (VIDEO)

Simone Gianlorenzi contro Dayane Mello

Nella nuova puntata di casa Chi erano ospiti Francesco Opppini e Simone Gianlorenzi. Sia l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 che il marito di Stefania orlando hanno attaccato duramente Dayane Mello. Il noto musicista ha detto che secondo lui la vera stratega del reality show di canale 5 è proprio la modella sudamericana. “Il fatto che sia sempre in nomination mi fa piacere. Significa che è un personaggio forte e qualcuno sta tentando di farla uscire prima della finalissima. C’è chi vuole portare in finale i personaggi meno forti. Hanno fatto uscire Maria Teresa e Giulia”, ha asserito l’umo nel programma via web di Gabriele Parpiglia.

Simone inoltre, ha asserito che finalmente si sta vedendo chi è la vera stratega della casa. “Chi è? Se devo dirlo davvero, è Dayane Mello. Voi sapete che io l’adoro? Il mio amore è smisurato proprio per questa persona. Meglio che non dico altro, basta. Lunedì sera ha fatto un gesto umanamente brutto. Non tanto perché ha mandato Stefania al televoto, ma come si è comportata con Rosalinda non è stato bello”, ha affermato il chitarrista.

La reazione del popolo del web

Sempre ospite a Casa Chi, Simone Gianlorenzi parlando di Dayane Mello ha ricordato quando poco prima aveva detto una cosa bellissima e subito dopo ha segato le gambe a Stefania Orlando in modo clamoroso. “Mi stupisce come le persone da casa possano sopportare una persona così. Con questo colpo di coda ha confermato il suo percorso al GF Vip. Non sono mica stato troppo cattivo?”, ha tuonato il musicista.

Naturalmente il suo sfogo ha provocato una nuova polemica sui vari social network e soprattutto su Twitter una parte di utenti si è schierato dalla sua parte, mentre altri lo accusano di essere un ipocrita. (Continua dopo il video)

RAGAZZI VI PREGO STO PIANGENDO #tzvip pic.twitter.com/HeG8pMva4a — stronza è un complimento (@xuxastanaccount) February 24, 2021

Simone parla della lontananza della moglie dalla tv

Intervenuto a Casa Chi, Simone Gianlorenzi ha parlato anche della lontananza della moglie Stefania Orlando dal piccolo schermo. L’uomo ha detto che la gieffina ha sofferto molto il suo allontanamento dalla televisione, tuttavia non lo ha mai dimostrato. Stando al suo racconto la conduttrice non si è mai pianta addosso e ora è risorta dalle ceneri ed ha trovato i suoi spazi.

“Tre anni fa è stata chiamata per un lavoro tv in Puglia a Tele Norba e ha fatto il pomeriggio. Stava in settimana a Bari e nel week end tornava per una cosa in Rai. Io in quei mesi in cui lavorava ho visto delle espressioni sul suo volto che non avevo mai visto. Era piena di gioia e si sentiva realizzata. Non significa fare tanti soldi, ma dare il massimo in quello che si ama”, ha asserito il musicista.