Francesco Oppini stronca Dayane Mello: “Anaffettiva, incoerente e che sta giocando in un modo incomprensibile” (VIDEO)

Francesco Oppini contro Dayane Mello

Nell’ultimo appuntamento di Casa Chi oltre a Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, è intervenuto anche Francesco Oppini. Chi ha seguito la quinta edizione del Grane Fratello Vip sa perfettamente che il figlio di Alba Parietti di certo non è un ammiratore di Dayane Mello e lo ha dimostrato nuovamente con le sue recenti dichiarazioni.

L’ex gieffino infatti, si è scagliato contro la modella sudamericana, per la sua scelta di non salvare la sua amica speciale Rosalinda Cannavò al televoto. “Premesso che il mio discorso è solo legato al gioco e non al momento personale che sta passando Dayane di cui ho massimo rispetto. Credo però che sia venuto fuori ciò che io stavo cercando di fare capire da ottobre. Dayane secondo me è anaffettiva, incoerente e che sta giocando in un modo incomprensibile. Ieri per un attimo si era capito il perché avesse attaccato spesso Rosalinda. Lei ha dichiarato di amare Rosalinda”, ha tuonato l’imprenditore piemontese.

L’ex gieffino dà dell’incoerente la modella brasiliana

Intervenuto a Casa Chi di Gabriele Parpiglia, il figlio di Alba Parietti ha detto la sua sullo strano comportamento che Dayane Mello ha assunto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Francesco Oppini ha ricordato quando la modella brasiliana ha detto che Samantha De Grenet è la sua spalla d’appoggio mandando al televoto Rosalinda Cannavò, per lui questa scelta è stata la mossa più controproducente in assoluto.

“Mentre ci metteva tempo per decidere eravamo tutti increduli in studio. Ma poi la domanda è: con chi non ha litigato Dayane in Casa? Lei ha rischiato di far fuori la sua compagna di viaggio, quella che ha dichiarato di amare. La butti fuori a 3 giorni dalla finale? Allora stai giocando sporco. Secondo me è una cosa inconcepibile, ok la strategia, ma qui si va oltre”, ha tuonato l’ex gieffino. (Continua dopo il video)

Francesco Oppini a Casa Chi: “Ecco chi voglio che vinca”

Durante la lunga chiacchierata con Gabriele Parpiglia, Francesco Oppini a Casa Chi ha svelato chi secondo lui vincerà la quinta edizione del Grande Fratello Vip che si concluderà il prossimo primo marzo.

“Vince Tommaso Zorzi. Chi dovrebbe? Se non lui Stefania, se non lei Andrea, ma ho paura vincerà Dayane. Anche Pierpaolo meglio di lei. Ieri ho visto le percentuali dei voti e mi sorprendono molto queste votazioni c on queste bandierine brasiliane in giro”, ha detto il figlio di Alba Parietti. Come era prevedibile, i tantissimi fan italiani e brasiliani di Dayane Mello hanno storto il naso per le parole dell’ex gieffino piemontese.