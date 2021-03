Orietta Berti stronca Marcella Bella: “Si atteggia da gran signora ma viene dalla Sicilia, da una famiglia povera…” (FOTO)

Diatriba tra Marcella Bella e Orietta berti

E’ risaputo che tra Marcella Bella e Orietta Berti non corra buon sangue. Infatti, negli ultimi anni le due cantanti non si sono risparmiate a lanciarsi delle frecciate velenose a vicenda. Ad esempio, l’anno scorso la professionista dai capelli rossi rimproverò la collega davanti a tutti.

“La più antipatica è stata Marcella Bella, proprio antipatica. Voleva colpire me e la Valeria Rossi Ad una cantante che vuole riemergere dopo 10 anni le vai a dire non sai cantare, canti come una bambina, sei tutta stonata, sei tutta calante, ma lei non si sentiva com’era?. E io le ho detto, tu sei una vipera. Hanno tagliato tutto, ha chiesto di tagliarlo, le ho detto ‘vuoi fare la maestrina ma c’è solo De Amicis come maestro“, disse l’interprete di ‘Fin che la barca va’.

L’affondo della Berti a Bella

Ovviamente le parole di Orietta Berti non sono piaciute alla diretta interessata. Infatti, in quell’occasione Marcella Bella diede della finta buonista alla collega, scatenando ancora una volta una faida tra le due cantanti.

A distanza di qualche tempo, dalle pagine di Novella 2000, la nota rivista diretta da Roberto Alessi, la professionista di Cavriago ha lanciato un’altra frecciata velenosa: “Che penso di quello che mi ha detto? Il commento di Marcella Bella lascia il tempo che trova. Vuol fare la sciura milanese, atteggiandosi a gran signora, ma dovrebbe ricordarsi che viene dalla Sicilia, da una famiglia povera come la mia. Stai un po’ calma, Marcella, non tutti hanno uno yacht lungo come il tuo”. Arriverà la replica della sorella di Gianni Bella? (Continua dopo il post)

Orietta Berti contro Marcella Bella: “Stai un po’ calma, Marcella, non tutti hanno uno yacht lungo come il tuo”. Se solo la buonanima di Sandro Mayer fosse vivo, su questa roba ci farebbe uno scambio epistolare lungo almeno sei numeri di Di Più. pic.twitter.com/t65YyIn0bD — Francesco Canino (@fraversion) February 24, 2021

Marcella Bella e l’attacco a Orietta Berti

Un po’ di tempo fa Marcella Bella ha storto il naso al giudizio di Orietta Berti, per questo motivo decise di risponderle a dovere. “Lei è una finta buonista, ma col cavolo che è buona. È dall’anno scorso che ce l’ha con me per i miei giudizi. Alla fine le do sempre 8 come voto e lei mi dice ‘ti do un bel 7’ e poi dà 10 agli ultimi in classifica. Io sono buonissima, ma lei ha il dente avvelenato. Bisogna dire le cose come stanno: non è che tutti i concorrenti abbiano la possibilità di tornare a fare dischi e a essere attuali, anzi, ce l’hanno pochissimi. Quindi è inutile dare false speranze”, disse la cantante siciliana.