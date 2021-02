Uomini e Donne registrazione 24 febbraio: scelta inaspettata al trono over, petali e baci

Mercoledì 24 febbraio è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne e quello che è accaduto ha lasciato spiazzati tutti i presenti. Tra i vari avvenimenti che si sono verificati ce n’è stato uno in particolare che è bene raccontare nel dettaglio.

Due esponenti del trono over hanno deciso di compiere la loro scelta e lo hanno fatto in perfetto stile dei colleghi del trono classico. I due si sono seduti al centro dello studio sulle sedie rosse e, dopo essersi scambiati i loro pensieri, sono caduti i petali rossi. Scopriamo tutto nel dettaglio.

La dichiarazione di Roberta a Uomini e Donne

La registrazione del 24 febbraio di Uomini e Donne è stata caratterizzata da un evento inaspettato. Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno deciso di compiere la loro scelta. Questo momento era nell’aria, dato che già in una precedente occasione la conduttrice chiese loro di sedersi al centro dello studio per dare luogo ad una scelta. Quella volta, però, il cavaliere si rifiutò, sopraffatto dall’orgoglio. Nella registrazione in questione, invece, entrambi hanno trovato il coraggio di aprirsi l’un l’altra.

La dama si è presentata con un tubino nero scollato e tacchi a spillo ed è stata lei la prima a parlare. Roberta ha ammesso di essersi finalmente innamorata di nuovo, per tale motivo, è giusto che si viva questa esperienza al di fuori lontano dalle telecamere. Dalle sue parole, naturalmente, è trapelata tanta emozione. Inoltre, la protagonista ci ha tenuto a ringraziare anche tutti i membri del cast per il supporto e l’affetto che le hanno sempre dimostrato.

La scelta di Riccardo nella registrazione del 24 febbraio

Successivamente, poi, è stata la volta di Riccardo. Il cavaliere si è mostrato ancora più emozionato della dama, sta di fatto che è scoppiato in lacrime ed ha dichiarato apertamente di essere anche lui innamorato di Roberta. In virtù di questo, viversi al di fuori è anche il suo desiderio. A quel punto, allora, la coppia ha ballato sotto le note della canzone “Il cielo contromano”.

Maria De Filippi, poi, nella registrazione del 24 febbraio di Uomini e Donne, ha autorizzato i suoi collaboratori a far cadere i petali rossi, come fosse una vera e propria scelta. I due presenti al centro dello studio hanno, dunque, ballato abbracciati e poi si sono scambiati dei baci al di sotto della mascherina. Il pubblico ha accolto la nuova coppia con applausi.