Anticipazioni Uomini e Donne: Roberta Di Padua e Riccardo lasciano il programma con tanto di petali

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua lasciano Uomini e Donne

Mercoledì 24 febbraio presso lo studio 6 del centro Elios sono state realizzate le nuove registrazioni di Uomini e Donne. Stando agli spoiler forniti in rete da Il Vicolo delle News, lo storico cavaliere Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua avrebbero deciso di scegliersi una volta e per tutte dopo una serie di tira e molla.

Nello specifico, il personal trainer pugliese e la dama dai capelli rossi hanno abbandonato il dating show di Maria De Filippi insieme. Ovvero si dedicheranno alla loro storia lontana dalle telecamere vivendola in maniera privata. La scelta della coppia di lasciare la trasmissione di Canale 5, che ovviamente ha spiazzato il pubblico, è avvenuta con la classica caduta di petali rossi, proprio come accade nelle tradizionali scelte del Trono classico di U&D.

La conoscenza tra i due protagonisti di U&D

La conoscenza tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua risale ad un paio di anni fa sempre all’interno dello studio di Uomini e Donne. Una frequentazione avviata dopo che il cavaliere aveva chiuso con la sua storica compagna Ida. In questo arco di tempo i due protagonisti del parterre senior non hanno mai avuto un percorso lineare, il personal trainer pugliese infatti si è reso conto di provare ancora un forte sentimento per la parrucchiera bresciana, a cui, pochi mesi dopo, ha chiesto di sposarlo proprio nello studio di U&D.

Ma il loro tentativo è andato a vuoto tanto che entrambi lui è tornato nel dating show di Maria De Filippi a distanza di una stagione. In quell’occasione l’omo ha riferito di aver chiuso definitivamente con la Platano e di essere pronto a iniziare una nuova relazione. A quel punto lui ha ripreso la conoscenza con Roberta Di Padua fino a poi lasciare lo studio insieme nella giornata di mercoledì.

Roberta Di Padua innamorata di Riccardo Guarnieri

Prima di riprendere la frequentazione con Riccardo Guarnieri, però, Roberta Di Padua ha conosciuto per qualche mese l’ex cavaliere del Trono over Michele Dentice. Ma questa frequentazione ha fatto del male alla dama a causa di numerose incomprensioni caratteriali.

Dopo una serie di delusioni, sembra proprio che la donna abbia ritrovato l’amore puro nel personal trainer pugliese. La stessa lo ha riferito nella registrazione avvenuta nella giornata di mercoledì. La conduttrice Maria De Filippi ha deciso di dedicare alla nuova coppia i petali rossi, consapevole che tale scelta avrebbe fatto piacere alla dama dai capelli rossi.