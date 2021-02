GF Vip, Gabriele Parpiglia stronca Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: “Non durerà”

Gabriele Parpiglia duro con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Martedì 24 febbraio 2021 è andato in onda un nuovo appuntamento di ‘Turchesando’, il format radiofonico condotto da Turchese Baracchi, ex volto di Forum su Radio Gossip News Italia. In questa puntata sono intervenuti numerosi ospiti, come Martina Nasoni, vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello, e il giornalista ed autore televisivo Gabriele Parpiglia.

I due hanno parlato a lungo dell’edizione numero cinque Vip che dopo quasi sei mesi giungerà al termine il prossimo lunedì. Il braccio destro di Alfonso Signorini non si è nascosto dietro un dito e con la schiettezza che lo contraddistingue non si è fatto problemi a dire di non credere alla relazione sentimentale tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Per questo motivo ha asserito: “Un amore che non durerà a lungo“.

Il giornalista conosce bene i due gieffini e le loro vite

Sempre a ‘Turchesando’, la baracchi ha intervistato sia Martina Nasoni che Gabriele Parpiglia. Per ista di Forum ha domandato ad entrambi chi vincerà per loro la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore di Casa Chi ha risposto così: “Se me lo avessi detto due settimane fa avrei risposto Dayane Mello. Dopo l’eliminazione di Giulia Salemi rispondo che secondo me i numeri alti sono diretti verso Tommaso Zorzi”. Mentre la vincitrice del GF 16 di Barbara D’Urso ha detto: “Comunque vada Tommaso è stato il migliore e ha già vinto. Se non fosse lui, secondo me sul podio vedrei bene Stefania Orlando, una donna altrettanto intelligente”.

Dopodiché il giornalista Gabriele Parpiglia dopo aver asserito che secondo lui Tommaso Zorzi non si è preso una cotta per Francesco Oppini, perché l’amore è un’altra cosa, ha aspramente criticato la coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. “Questo è un amore dettato dalla luce rossa della telecamera“, ha detto il collega di Signorini.

Gabriele Parpiglia non crede alla storia tra Giulia e Pierpaolo

Gabriele Parpiglia nella trasmissione radiofonica ha parlato a lungo dell’ex Velino di Striscia la Notizia. “Penso che Pierpaolo Pretelli in questo programma si è innamorato di Elisabetta Gregoraci poi di nuovo della sua ex Ariadna Romero e poi di Giulia Salemi“, ha asserito l’autore tv. Poi quest’ultimo ha sottolineato anche che tantissimi fan del Grande Fratello Vip 5 gli hanno domandato per quale ragione l’influencer italo-persiana abbia partecipato per la seconda volta al reality show.

Il giornalista ha detto: “Ha sostituito la Gregoraci nel cuore di Pierpaolo”. Infine Parpiglia ha asserito di essere certo che i due ragazzi nella vita di tutti i giorni con molta probabilità prenderanno due strade differenti, dicendo: “Più che altro conosco le loro vite fuori”.