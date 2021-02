GF Vip, il dramma privato di Stefania Orlando, parla il marito: “Ha sofferto tantissimo l’allontanamento dalla tv”

Simone Gianlorenzi parla della moglie a Casa Chi

Senza ombra di dubbio Stefania Orlando è una delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello Vip che tra pochi giorni giungerà a termine. Il reality show di Canale 5 per la nota conduttrice non è solo un’esperienza televisiva, ma anche un riscatto dopo anni di lontananza dal piccolo schermo. Infatti, dopo una lunga carriera in Rai la professionista è finita nel dimenticatoio dedicandosi solamente a realizzare delle televendite nelle televisioni private e non.

Per fortuna dallo scorso settembre la donna sta ottenendo un riscatto umano e professionale. A farlo intendere è Simone Gianlorenzi, marito della soubrette romana, che intervistato nella nuova puntata di Casa Chi su Instagram non ha nascosto i tempi neri e le difficoltà degli ultimi anni per la sua dolce metà.

Stefania Orlando ha sofferto molto per l’allontanamento dalla tv

Intervenuto a Casa Chi di Gabriele Parpiglia, Simone Gianlorenzi ha parlato molto del Grande Fratello Vip 5, del possibile vincitore. Ma anche dei momenti bui che ha attraversato la moglie Stefania Orlando negli ultimi anni.

“Stefania ha sofferto tantissimo il suo allontanamento dalla tv, ma ha cercato di reinventarsi. Due o tre anni fa é stata chiamata per un lavoro in una tv locale in Puglia, dove conduceva il pomeriggio. Lì stava tutta la settimana a Bari e tornava per il weekend e noi ci vedevamo pochissimo. Io però in quei mesi ho visto delle espressioni sul suo volto che non ho mai visto”, ha fatto sapere il noto musicista nella trasmissione via web.

I dubbi di Simone Gianlorenzi sulla finale del GF Vip 5

In pratica, Stefania Orlando ha vissuto un periodo di fallimento. Per diversi anni le telecamere per lei si sono spente, e il telefono ha smesso di suonare per realizzare delle interviste. Ma anche per ricevere delle proposte lavorative. Per fortuna, dopo che Alfonso Signorini l’ha chiamata al Grande Fratello Vip 5, la situazione è cambiata.

Ora però, la soubrette romana in semifinale e in nomination con Rosalinda Cannavò, il marito Simone Gianlorenzi ci vede del marcio: “Dayane Mello è la vera stratega della casa”. Il musicista sostiene che si è organizzato tutto questo per mandare alla finalissima del prossimo primo marzo i più deboli e vedersi garantito il trionfo.