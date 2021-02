GF Vip, Dayane sa quello che accade fuori: “è amica di un autore del programma” (FOTO)

In questi giorni sul web si sta molto parlando di Dayane Mello e di alcune rivelazioni che sta facendo nella casa del GF Vip. La modella sta parlando ai suoi coinquilini come se sapesse quello che sta accadendo al di fuori della casa di Cinecittà.

I suoi compagni d’avventura, naturalmente, non possono che restare basiti per il suo comportamento. Specie Pierpaolo e Andrea le hanno domandato come faccia a sapere tutte queste cose e la sua risposta è stata alquanto ambigua.

Le frasi ambigue di Daayne

Dayane Mello è sicuramente tra le protagoniste più enigmatiche di questa edizione del GF Vip. La donna ha saputo conquistare moltissimi telespettatori con il suo carattere forte e tenace e il suo non avere peli sulla lingua. Ad ogni modo, in questi giorni, la protagonista si sta comportando in un modo un po’ strano con i suoi compagni d’avventura, quasi come fosse informata su quello che accade al di fuori della casa.

In una precedente occasione, la dama ha rivelato di essere a conoscenza delle percentuali delle votazioni, cosa che solitamente i vip non sono tenuti a conoscere. Successivamente, però, la modella ha fatto anche altre confessioni. Durante una chiacchierata con Pierpaolo e Andrea in giardino ha detto loro che il 2 marzo sarebbe cominciato il Festival di Sanremo 2021. I due ragazzi si sono guardati basiti e poi si sono rivolti a lei chiedendole come facesse a conoscere questa informazione. (Continua dopo la foto)

Sgomento dentro e fuori il GF Vip

Dayane, allora, li ha guardati con fare beffardo e poi ha detto: “Come lo so? Eh, lo so”. Le sue parole, chiaramente, hanno sollevato molto sconcerto sia tra i presenti in casa sia tra i telespettatori. Per quale ragione Dayane è a conoscenza delle dinamiche che accadono fuori dalla casa del GF Vip? L’informazione relativa al Festival di Sanremo fu svelata parzialmente da Pupo durante una precedente puntata del reality show.

Il cantante disse che tra poco si sarebbe dato il via alla competizione canora più attesa dell’anno, tuttavia, l’opinionista non rivelò la data esatta di messa in onda. Per tale ragione, sul web si sta cominciando ad indagare sulla quesitone ed è emerso che la concorrente pare sia amica intima di un autore del programma. Quest’ultimo potrebbe essere la “talpa” che svela alla donna tutto quello sta accadendo fuori la casa più spiata d’Italia.