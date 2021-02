Uomini e Donne anticipazioni: torna la sfilata, Gemma riceve proposte spinte da Cataldo

Le anticipazioni relative alla registrazione del 24 febbraio di Uomini e Donne rivelano che sono accaduti molti colpi di scena. A parte la scelta di Riccardo e Roberta, c’è stato anche il ritorno della sfilata degli uomini.

Gemma ha ricevuto delle proposte indecenti da parte di un nuovo spasimante, Cataldo. I tre tronisti, invece, si sono cimentati nella conoscenza dei loro corteggiatori e corteggiatrici e sono sorte le prime dinamiche.

La sfilata e le proposte spinte a Uomini e Donne

Stando a quanto riportato dalle anticipazioni de Il Vicolo della news, nell’ultima registrazione di Uomini e Donne si è partiti con la sfilata degli uomini. Il tema era “L’amore come in un film”. In tale occasione hanno sfilato anche i due tronisti, ma specie Massimiliano è apparso parecchio timido, sta di fatto che ha chiesto alla conduttrice di leggere una lettera al posto suo. Successivamente si sono esibiti tutti gli altri e a vincere è stato Luca.

La sfilata, poi, ha aperto la pista ad una discussione tra Maurizio G. e Maria. I due hanno deciso di interrompere la loro conoscenza e Gianni li accuserà di aver preso questa decisione in studio solo per far parlare di sé. A quel punto, nella discussione si è intromessa anche Gemma. Quest’ultima è uscita con Cataldo, il quale ha mostrato un atteggiamento alquanto spinto nei suoi confronti.

Anticipazioni trono classico e over

Il cavaliere, infatti, è stato a casa della dama ed ha tentato un approccio fisico alquanto spregiudicato. L’uomo ha chiesto addirittura di restare a dormire da lei, ma la donna ha rifiutato. In puntata, poi, il protagonista ha detto di aver voluto mettere alla prova la torinese per capire se fosse una donna facile, ma tale giochino ha fatto indispettire la dama. Tra luca e Angela, invece, si sono stati dei baci appassionati, ma lui sta conoscendo anche altre donne e la cosa farà innervosire la sua interlocutrice.

Le anticipazioni sul trono classico di Uomini e Donne, invece, rivelano che Giacomo ha discusso con Martina per non averla portata in esterna. Massimiliano è uscito con Costanza ed ha conosciuto altre 5 ragazze. Samantha, invece, è rimasta piacevolmente colpita da Ugo, mentre ha discusso con Roberto in quanto teme che lui non sia realmente interessato. In effetti, anche la redazione confermerà che il giovane non ha mai chiesto di poterla incontrare.