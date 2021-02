Il Paradiso delle signore anticipazioni 1 marzo: prima lite tra Armando e Giuseppe

Le anticipazioni della prima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di lunedì 1 marzo, rivelano che Gloria otterrà il posto di capo-commessa. La donna, naturalmente, dovrà fare il possibile per riuscire a conquistare la fiducia e la stima delle colleghe.

Al magazzino, intanto, Armando e Giuseppe si troveranno ad avere il loro primo screzio da colleghi. Vittorio, invece, dovrà prendere una decisione sul conto di Gabriella, mentre Rocco e Maria saranno sempre più vicini.

Il primo giorno di Gloria al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 1 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Gloria si cimenterà nel nuovo ruolo di capo-commessa. Dopo aver affidato temporaneamente l’incarico a Dora e poi a Irene, Vittorio deciderà di riporre la sua fiducia nella nuova arrivata. Quest’ultima farà un bel po’ di fatica a mostrarsi all’altezza di Clelia Calligaris. Ad ogni modo, la nuova arrivata si impegnerà davvero moltissimo affinché tutte le sue colleghe comincino a fidarsi di lei.

Gabriella, intanto, presenterà il suo nuovo abito in stile british che ha realizzato per la nuova collezione. Si tratta di un modello davvero particolare e diverso dal solito, per tale ragione, Conti si mostrerà parecchio incerto sulla decisione da prendere. Il direttore dello shopping center non saprà se dare l’opportunità al grande magazzino dii presentare un abito così anticonvenzionale, oppure se restare su una linea più tradizionale.

Anticipazioni 1 marzo: lite tra Giuseppe e Armando

Al magazzino, intanto, cominceranno a verificarsi i primi malumori. Nella puntata del 1 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Armando e Giuseppe faranno davvero fatica ad andare d’accordo sul lavoro. Tra i due, naturalmente, c’è un astio pregresso dovuto ad Agnese. Il signor Amato, però, nel notare l’ostilità del suo collaboratore inizierà a maturare sempre più sospetti sul suo conto e su quello di sua moglie. I due amanti, quindi, devono stare davvero attenti per non essere scoperti.

Rocco e Maria, invece, saranno sempre più vicini e complici e la cosa non potrà che fare piacere a Giuseppe, il quale spera moltissimo in questa relazione. Il primo giorno di lavoro di Gloria, intanto, volgerà al termine e la donna si appresterà a lasciare il Paradiso per tornare a casa. Al di fuori del negozio ci sarà un taxi ad aspettarla e le collaboratrici non potranno fare a meno che osservarla con un certo sospetto.