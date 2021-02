Oroscopo 26 febbraio 2021: Ariete verso una decisione, Scorpione verso un cambiamento

L’Oroscopo del 26 febbraio 2021 denota una giornata energica per i Sagittario. Gli Ariete avranno l’opportunità di prendere una decisione, mentre gli Scorpione vanno verso un cambiamento.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se siete indecisi su una decisione da prendere, oggi le idee saranno molto più chiare. Seguite quello che vi dice il cuore e non badate al pensiero altrui. Nel lavoro potete cominciare nuovi progetti, ma valutate attentamente le persone con le quali sarete costretti a relazionarvi.

Toro. Il vostro stato d’animo non è esattamente dei miglio, ad ogni modo, non è detto che non possa migliorare nel corso della giornata. Cercate di fare le cose che vi piacciono e di trascorrere il tempo con le persone a cui tenete davvero. Nel lavoro urge un momento di pausa.

Gemelli. Cercate di non voltarvi indietro e guardate sempre avanti, specie per quanto riguarda i sentimenti. Se una storia passata vi ha lasciato una brutta ferita, non lasciate che essa condizioni il vostro presente. Nel lavoro arriveranno riconoscimenti per coloro i quali hanno mostrato impegno.

Cancro. La settimana si concluderà con qualche consapevolezza in più per quanto riguarda la sfera sentimentale. L’Oroscopo del 26 febbraio vi porta consiglio, ora avrete le idee più chiare su alcune problematiche relative alla vita di coppia e potrete prendere la decisione migliore per voi.

Leone. Momento molto importante per le coppie che stanno insieme da parecchio tempo. Ora bisogna prendere una decisione, prendere o lasciare? Le relazioni necessitano di un cambiamento ad un certo punto, altrimenti rischiano di diventare piatte. In campo professionale, invece, c’è spazio per i nuovi progetti.

Vergine. Nella giornata odierna c’è la Luna piena e questo è particolarmente interessante per i nati sotto questo segno. Siete molto influenzati da questo aspetto, pertanto, potreste essere portati ad avere degli sbalzi d’umore improvvisi. Cercate di tenere le cose sotto controllo specie sul lavoro.

Previsioni 26 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi sarà una giornata un po’ altalenante dal punto di vista amoroso. Voi e il partner sembrerete parlare due lingue diverse e questo potrebbe portare a delle tensioni. In campo lavorativo, invece, è opportuno mantenere la calma e non trarre subito delle conclusioni affrettate.

Scorpione. Anche voi vi unite alla lista di segni che sono alla ricerca di un cambiamento e di una novità in grado da scombussolare, in meglio, la vita. Ad ogni modo, andateci piano e non prendete scelte affrettate, specie per quanto riguarda il lavoro. In amore è necessario dare maggiore conto ai bisogni del partner.

Sagittario. L’Oroscopo del 26 febbraio 2021 denota una giornata particolarmente piena di energia per voi. Focalizzate la vostra attenzione sul lavoro e sugli impegni che dovete portare a termine. Rimandare a domani non è la scelta corretta. In amore, invece, trascorrete più tempo con i vostri affetti.

Capricorno. I nati sotto questo segno hanno il bisogno di sentirsi importanti per qualcuno. Quando non vi sentite apprezzati cominciate a mettervi in discussione e ad oscurarvi. Tale caratteristica vi accompagna sia nella vita professionale sia sentimentale. Specie nella prima, però, è opportuno non lasciarsi troppo influenzare dal giudizio altrui.

Acquario. Coloro i quali si stanno cimentando in nuovi accordi lavorativi devono valutare attentamente i pro e i contro. In amore vi sentite un po’ incompresi. Se ci sono dei problemi parlatene con il partner e tutto si risolverà se saprete essere sinceri, ma al contempo diplomatici.

Pesci. Il Sole continua ad occupare il vostro domicilio e questo vi renderà sempre più emotivi e pieni di voglia di mettervi in gioco in amore. In campo lavorativo, invece, siete un po’ meno motivati. C’è bisogno di un cambiamento che regali alla vostra vita un briciolo di pericolo in più.