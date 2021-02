DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 1° marzo, Can pronto a partire, poi cambia idea

Primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Riparte una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la seguitissima serie tv turca che va in onda su Canale 5 dallo scorso giugno. Ormai sono le battute finali, infatti tra circa un mese lo sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir giungerà a termine.

Cosa accadrà nella puntata trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset nel pomeriggio di lunedì primo marzo 2021? Le anticipazioni che arrivano dalla Turchia dicono che Yigit proporrà a Sanem di andare con lui a New York per un lavoro ma la scrittrice declinerà l’invito. Nel frattempo Can deciderà di partire di nuovo ma cambierà idea appena inizierà a leggere il romanzo della sua amata Aydin.

Can vuole partire ma poi cambia idea, Sanem rifiuta un viaggio a New Y ork

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda lunedì 1° marzo 2021, rivelano che la puntata ci riserverà una grande emozione. Infatti, tutti i protagonisti si renderanno conto che tra Sanem e Can c’è qualcosa di veramente speciale. Questo incontro inatteso darà molta speranza al padre del fotografo, ovvero il signor Aziz, che recentemente ha finto di aver avuto un malore non far partire ancora una volta il suo primogenito.

L’ex marito della perfida Huma si recherà con grande gioia a cena dai consuoceri Mevkibe e Nihat accompagnato dalla sua vecchia fiamma Mihriban. Nel frattempo Yigit proporrà alla scrittrice di partecipare a un evento importante a New York. Nonostante l’offerta allettante la ragazza declinerà poiché deve ancora riprendersi fisicamente e mentalmente da ciò che è successo tra lei e il Divit.

In tutto questo il suo ex datore di lavoro, che ha ascoltato la conversazione di nascosto della sua ex amata e il fratello do Polen, deciderà di partire, ma leggendo alcune pagine del romanzo della Aydin cambierà ancora una volta idea. Resterà definitivamente a Istanbul? Per saperlo continuate a seguire la soap opera turca di Canale 5.

DayDreamer – Le Ali del Sogno torna in prime time

Dopo un paio di settimane di stop dovuto alla Champions League, Mediaset ha inserito nuovamente DayDreamer – Le Ali del Sogno nel palinsesto serale di Canale 5. Infatti, per i prossimi due mercoledì lo sceneggiato occuperà la fascia del prime time e da metà mese fino alla fine di marzo nella serata di martedì.