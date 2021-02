GF Vip, Andrea Zenga a casa dell’ex Alessandra Sgolastra? L’indizio che l’ex gieffino smentisce

Andrea Zenga e il suo percorso al Grande Fratello Vip 5

Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che lunedì scorso Andrea Zenga è stato eliminato al televoto. Il figlio dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana era in nomination con Stefania Orlando. Ovviamente questa decisione ha intristito molto Rosalinda Cannavò con cui aveva intrapreso una relazione sentimentale.

Tornato a Milano dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia, il modello è tornato nell’abitazione dalla madre Roberta Termali. In questi mesi si è tanto parlato di lui nel reality show di canale 5 a proposito del difficile rapporto col padre, Walter Zenga, con il quale dopo 14 anni si sono chiariti e hanno voglia di ricominciare a vedersi. Inoltre, dentro il loft di Cinecittà si è discusso anche per la storia con l’attrice messinese, al momento al televoto.

Il modello ha rivisto la sua ex fidanzata Alessandra Sgolastra? L’indizio

Nelle ultime ore, però, è emerso un particolare nel rientro di Andrea Zenga a casa che non è passato inosservato. Per tale motivo, recentemente i fan stanno inondando di segnalazioni il profilo Instagram della nota influencer campana Deianira Marzano. Nello specifico, degli utenti web le hanno fatto notare come le lenzuola nella camera da letto dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 siano uguali o simili a quelle della sua ex fidanzata Alessandra Sgolastra.

Come si evince dalle Stories di IG: “Ma che strana coincidenza, le stesse lenzuola”. Sono queste le frasi che ha scritto l’opinionista. Quindi l’ex gieffino è tornato a casa della sua ex oppure si trova nell’abitazione della madre?

Andrea Zenga dà la sua spiegazione su Instagram

A smentire le voci che stanno in queste ultime ore stanno circolando con insistenza sul web, ci ha pensato lo stesso Andrea Zenga. Infatti, quest’ultimo attraverso il suo profilo Instagram ha fatto sapere la verità a tutti coloro che lo seguono sul noto social network.

“Ragazzi, allora, mi è appena giunta voce che da qualche profilo, credo quello di Deianira, è stato insinuato che stessi nella stessa casa della mia ex perché abbiamo le lenzuola uguali. Io sono a casa a Milano e sono insieme ad una bellissima donna in casa, ma è mia mamma. Mi spiace interrompere subito questo gossip”, ha fatto sapere l’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip.