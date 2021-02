Enock contro persone del GF Vip: “Sono stato in silenzio perché non amo le pagliacciate, ma ora…” (FOTO)

In queste ore, Enock ha pubblicato delle Instagram Stories alquanto criptiche sui social in cui ha attaccato alcune persone del GF Vip. Il giovane è sembrato piuttosto arrabbiato ed ha rivelato che, molto presto, dirà tutto quello che pensa.

Le parole del fratello di Mario Balotelli sono sembrate piuttosto serie, pertanto, i fan hanno cominciato a fare delle ipotesi e congetture in merito ai bersagli del protagonista. Scopriamo, dunque, cosa potrebbe essere successo.

Le stoccate di Enock contro persone del GF Vip

Enock Barwuah ha pubblicato dei contenuti su Instagram davvero critici contro alcune presone del GF Vip. L’ex gieffino ha mostrato un selfie scattato in treno in cui è inquadrato lui con tanto di mascherina sul viso. Sulla foto, poi, è presente una didascalia perentoria contro alcuni protagonisti del programma. Il giovane ha esordito dicendo che molto presto dirà tutto quello che pensa. Per troppo tempo è rimasto in silenzio senza commentare certe situazioni e lo ha fatto solo perché non ama mettersi al centro dell’attenzione per fare delle pagliacciate.

Il ragazzo, poi, ha aggiunto di avere parecchie cose da dire su alcuni protagonisti del reality show e non solo. Dopo questa Storia moltissimi utenti hanno cominciato a fare delle domande in merito a quello che potrebbe essere accaduto e sugli ipotetici destinatari del suo sfogo. Dopo poco, poi, il protagonista ha pubblicato un nuovo contenuto altrettanto velenoso. (Continua dopo le foto)

Il malumore del fratello di Balotelli

Il fratello di Balotelli ha ammesso di essersi svegliato di cattivo umore, forse anche perché non ha dormito molto. A compromettere ulteriormente il suo stato d’animo, però, ci hanno pensato anche alcuni individui i quali avrebbero detto cose da lui poco gradite. Enock ha inserito nel post anche il tag al GF Vip, pertanto, è stato alquanto palese che il suo sfogo fosse rivolto ad alcune persone che fanno parte del cast.

Dopo questi due contenuti, però, il giovane non è più intervenuto sulla vicenda e si è limitato a pubblicare clip girate all’interno dei camerini del reality show. In sua compagnia c’erano Mario Ermito e Francesco Oppini, con il quale ha avuto modo di legare davvero parecchio. Nelle clip in questione i tre ragazzi non hanno fatto altro che prendersi in giro specie per questioni calcistiche. A chi saranno rivolte, dunque, le stoccate di Enock? Non ci resta che attendere per scoprirlo.