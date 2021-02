Uomini e Donne spoiler puntata di oggi: esclusive e liti accese in studio

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 26 febbraio, rivelano che in studio ci sarà un certo sgomento. Nel dettaglio, vedremo che una coppia si darà l’esclusiva, mentre un’altra chiuderà definitivamente la conoscenza.

Le dinamiche che verranno sollevate sono davvero parecchie e scoppierà una lite molto accesa anche tra Riccardo e Armando. Inoltre, ci sarà la presentazione di nuovi esponenti del parterre.

Esclusive e discussioni nella puntata di oggi

La puntata di oggi di Uomini e Donne si preannuncia molto movimentata. Dopo aver parlato di Riccardo e Roberta si passerà a Giancarlo e Alessandra. I due decideranno di darsi l’esclusiva. Per suggellare questa decisione, lui le regalerà una rosa rossa. Roberto e Patrizia, invece, avranno una discussione molto accesa. I due hanno chiesto, per ripicca, i numeri di due esponenti del parterre, ma lui le ha tenuto nascosto questo particolare. Durante la puntata, quindi, la dama perderà le staffe e dirà di non fidarsi più di lui.

Sabina, invece, comunicherà a tutti di aver cominciato una nuova conoscenza con Nicola e le cose sembreranno procedere anche abbastanza bene. La facilità con cui la donna ha chiuso la conoscenza con Claudio, però, solleverà dei sospetti. Specie Gianni Sperti, infatti, insorgerà per dire di non reputare molto sincero il comportamento della dama. A suo avviso, o lei e Claudio erano d’accordo sin dall’inizio, oppure la loro storia era finita da più tempo.

Quasi rissa a Uomini e Donne

A quel punto si darà luogo ad una lite molto accesa in cui interverranno anche altri esponenti del parterre. Tina, ad esempio, si schiererà dalla parte della dama e al suo pensiero si unirà anche la dama Maria. Ad un certo punto, poi, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, arriveranno due signore, una per Biagio e una per Armando. Durante il dibattito, però, la tronista Samantha prenderà la parola per commentare in modo poco carino alcune uscite del napoletano.

Le sue parole faranno infuriare Incarnato che, infatti, darà luogo ad un dibattito estremamente acceso. In tale occasione saranno molti gli esponenti del parterre ad intervenire al punto da creare una vera confusione. La lite, poi, si concluderà con una battuta infelice di Armando su Riccardo, la quale farà scoppiare quasi una rissa tra i due cavalieri. Sarà Maria De Filippi a sventare che accada il peggio.