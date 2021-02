Dayane Mello cambia idea su Stefania Orlando e le chiede scusa: “Meriti la finale, mi piaci come donna” (VIDEO)

Rapporto burrascoso tra Dayane Mello e Stefania Orlando

Senza ombra di dubbio il rapporto tra Dayane Mello e Stefania Orlando in questi cinque mesi di convivenza forzata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è stato abbastanza burrascoso. Ad esempio, qualche giorno fa la modella sudamericana ha fatto un appello a tutte le sue fan italiane e brasiliane e, rivolgendosi direttamente alla telecamera ha asserito che la moglie di Simone Gianlorenzi merita la finale del primo marzo.

“Io e Stefania un legame perturbato, io penso che anche tu meriti la finale perché sei peperina però ci piace, sei peperina ma sei comunque una donna intelligente e con tanto carattere, poi raga fi*a!”, ha affermato l’ex compagna di Stefano Sala. (Continua dopo il video)

Nuovo confronto tra le due gieffine

Ma non è trascorso nemmeno un giorno che la gieffina Dayane Mello ha letteralmente cambiato idea e si è augurata l’uscita di Stefania Orlando nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 5.

“Se esiste un Dio, esiste una giustizia. Quello che ha fatto Stefania Orlando è stata una cosa orribile, lei sapeva che io ero una finalista e per questo motivo è stata vicino a Rosalinda, così lei non la nomina. Stefania non fa perché lo sente, ma lo fa per interesse. Lo fa per andare contro di me ed evitare una nomination: è questo che mi ferisce. Per me lei non merita la finale”, ha affermato la modella sudamericana. (Continua dopo il video)

Dayane Mello chiede scusa a Stefania Orlando

Giovedì pomeriggio le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 si sono confrontate e Dayane Mello ha anche clamorosamente chiesto scusa a Stefania Orlando per aver detto che il suo rapporto con Tommaso Zorzi è malato.

“Non è vero che non te lo meriti, perché lo meritiamo tutti in questo momento. Tutti quanti adesso la meritiamo. Quello che ho detto su te e Tommy? Il fatto è che uno dice delle cose momentanee, ma non è quello che sente. Diciamo qualcosa perché bisogna attaccarsi a qualcosa perché altrimenti che cavolo fai?! Come donna per me sei una donna con le pa**e e mi piaci”, ha affermato l’ex amica speciale di Rosalinda Cannavò. Questa tregua durerà fino al prossimo lunedì? Staremo a vedere. Nel frattempo ecco i video del confronto delle due gieffine: