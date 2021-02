Iren, le migliori tariffe e le recensioni online

Scegliere il gestore della fornitura di luce e gas oggi non è semplice quanto sembra. È importante ricordare che alla fine dell’anno in corso chi ancora possiede un contratto con il Servizio di Maggior Tutela dovrà scegliere un prodotto del mercato libero, visto che il mercato tutelato scomparirà completamente.

Mai come oggi informarsi sulle tariffe offerte dalle compagnie di fornitura di luce e gas è importante. Nello specifico vogliamo parlare di Iren, una delle più grandi società multiservizi esistente in Italia. Le offerte proposte alla clientela sono varie, in modo da rispondere alle variegate esigenze degli italiani.

Le tariffe per luce e gas

Se tornassimo indietro nel tempo, quando i nostri genitori erano dei ragazzini, noteremmo che le proposte per la fornitura di luce e gas erano in numero ristretto. Dal 1999 in Italia è attivo il mercato libero, che ha dato la possibilità ai cittadini di scegliere il fornitore di energia elettrica e di gas. Inizialmente però le proposte erano pochissime, nel senso che il singolo gestore si limitava a proporre una tariffa monoraria e una bioraria. Oggi le cose sono molto cambiate, anche perché un numero crescente di italiani ha preferito Iren, un’azienda che propone moltissime offerte diverse, a seconda delle esigenze del singolo cliente.

Basta visionare il sito Iren per comprendere che chiunque può trovare l’offerta che meglio risponde alle sue abitudini quotidiane. I più giovani possono scegliere le offerte disponibili solo per l’attivazione online; chi ha una famiglia tenderà a prediligere l’offerta Più Casa, che comprende anche un kit per rendere smart l’abitazione; chi ama gli sconti può approfittare dell’offerta che comprende un buono Amazon da 50 euro.

Le recensioni online

Prima di cambiare gestore per luce e gas oggi è possibile leggere le opinioni di chi ha già ottenuto il servizio, è uno tra i vantaggi dati da internet. Le recensioni online dei clienti Iren ci parlano dei tanti servizi offerti dall’azienda e della facilità con cui è possibile rivolgersi al servizio clienti. Avere un customer care che sfrutta tutti i canali oggi disponibili, dal telefono alla rete, è sicuramente un vantaggio. Possiamo dire addio alle attese telefoniche, con Iren è possibile fissare rapidamente un appuntamento telefonico con il servizio clienti, senza perdere tempo con una segreteria.

Tutte le tariffe Iren

Come abbiamo detto Iren propone diverse tariffe, per luce e gas. Questo rende più facile per il singolo cliente trovare la proposta che effettivamente corrisponde alle sue abitudini, premiandole con prezzi concorrenziali. La modulazione delle tariffe Iren non riguarda esclusivamente il costo della componente energetica, ma alcune offerte comprendono anche servizi aggiuntivi.

Abbiamo già parlato del buono Amazon e del kit per la casa smart; Iren permette anche di sostenere le comunità per minori con la propria bolletta, così come di ottenere un bonus fedeltà, da scontare sulle successive bollette. Oltre a questo qualsiasi sia la scelta effettuata si può aderire al programma Iren con te, che propone una serie di interessanti sconti. Il cliente che aderisce al programma può scegliere da un ampio catalogo prodotti e servizi di vario genere, offerti ad un prezzo fortemente scontato.