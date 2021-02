GF Vip, Tommaso Zorzi velenoso: “E’ in questo letto che Maria Teresa Ruta si to**ava?” (VIDEO)

La battutaccia di Tommaso Zorzi su Maria Teresa Ruta

Nel pomeriggio di giovedì gli autori del Grande Fratello Vip 5 hanno chiesto a tutti i concorrenti di lasciare l’appartamento e trasferirsi nel Cucurio. Una volta arrivati lì e gli inquilini si sono avvicinati ai letti, Tommaso Zorzi ha fatto un’uscita infelice su Maria Teresa Ruta. Nello specifico, il rampollo meneghino, con un sorriso stampato sul viso, ha chiesto alla coinquilina Samantha De Grenet: “E’ in questo letto che Maria Teresa Ruta si toccava?”.

Ovviamente la domanda del 25enne ha messo in forte imbarazzo la soubrette romana, che ha risposto così: “Si, io stavo sotto e lei stava sopra…”. Anche la replica della donna ha lasciato interdetta Rosalinda Cannavò che, non avendo capito questo botta e risposta al veleno, ha chiesto ai due: “In che senso?”.

Stefania Orlando zittisce Tommaso Zorzi

La confessione di Tommaso Zorzi su Maria Teresa Ruta ha lasciato di sasso tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello vip 5 che al momento si trovavano in Cucurio. Infatti, tutti hanno domandato al rampollo meneghino delle delucidazioni in tal senso. L’unica però che ha provato in tutti i modi di cambiare argomento prendendo le distanze di quello che stava accadendo in quel momento è stata Stefania Orlando.

Infatti, la moglie di Simone Gianlorenzi è intervenuta richiamando tutti i suoi compagni d’avventura all’ordine: “Ragazzi dai…Tommaso basta…”. Ma il 25enne milanese ha immediatamente risposto, affermando senza giri di parole: “Beh ragazzi l’ha detto lei…”. A quel punto la bionda conduttrice, visibilmente imbarazzata, ha affermato: “Non ha detto niente…Niente..Su…”. (Continua dopo il video)

La reazione del popolo del web

Come era prevedibile, la battuta infelice di Tommaso Zorzi nei confronti di Maria Teresa Ruta non è piaciuta per nulla ai numerosi telespettatori del Grande Fratello Vip 5. Infatti, molti di loro si sono precipitati sui vari social network per criticarlo. Secondo il popolo del web, la rivelazione sulla giornalista detta in quel modo è stata capita come una di presa in giro nei confronti dell’ex gieffina.

Per questo motivo sono già stati in tanti ad aver chiesto agli autori del relaity show di Canale 5 di riprendere il rampollo meneghino, il quale ultimamente ha fatto diverse uscite infelici. Una su tute quella su Dayane Mello che l’ha definita ‘mezza lesbica’.