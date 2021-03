Patrizia De Blanck mette in guardia Giulia Salemi da Pierpaolo: “Deve stare attenta”

Patrizia De Blanck avverte Giulia su Pierpaolo

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip sin dall’inizio sa perfettamente che Giulia Salemi e Patrizia De Blanck hanno avuto una convivenza abbastanza burrascosa. Infatti, la nobildonna romana all’epoca della sua uscita si è arrabbiata moltissimo con l’influencer italo-persiana per la nomination subìta.

Nonostante il ente avvelenato con la ragazza, in una recente intervista rilasciata al magazine Nuovo, la Contessa le ha voluto dare un prezioso consiglio. Nello specifico, quest’ultima ha detto che l’ex gieffina dovrebbe stare attenta al suo fidanzato Pierpaolo Pretelli, perché secondo lei non ha dimenticato Elisabetta Gregoraci, amica speciale dentro la casa più spiata d’Italia.

La Contessa è convinta che Pierpaolo pensi ancora alla Gregoraci

Intervistata nell’ultimo numero del periodico diretto da Riccardo Signoretti, Patrizia De Blanck ha fatto sapere di non credere molto in questo amore. Pensa che quella di Pierpaolo sia una sceneggiata che gli serve per far parlare di lui. Oppure, può darsi che sia iniziata come una sceneggiata e che finisca con un sentimento vero, ma la Contessa romana nutre profondi dubbi.

“Giulia può anche essere innamorata di Pierpaolo, non lo metto in dubbio, ma la esorto a stare attenta perché lui non ha mai dimenticato la Gregoraci. Lei ha un background importante e una vita affascinante, in grado di conquistare facilmente un uomo”, ha asserito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Ricordiamo che lunedì scorso quest’ultima ha fatto uno scherzo col topo ad Alfonso Signorini.

Il consiglio di Patrizia De Blanck a Giulia Salemi

Nel corso della lunga intervista per il settimanale Nuovo, la Contessa Patrizia De Blanck ha detto che quando Pierpaolo Pretelli vedere Elisabetta Gregoraci gli brillano gli occhi di una luce diversa. Quindi la nobildonna ha voluto dare un consiglio all’influencer italo-persiana. “Giulia deve stare attenta perché se il loro amore dovesse decollare anche fuori dal GF Vip e una sera Pierpaolo dovesse ritrovare Elisabetta nello stesso ristorante… non rimarrebbe indifferente. Giulia dovrà sempre fare i conti con il fantasma della Gregoraci”, ha detto la donna.

Le dichiarazioni dell’80enne capitolina hanno fatto storcere il naso ai Prelemi, ovvero i fan dell’ex Velino di Striscia la Notizia e della sua fidanzata. Questi infatti, sperano vivamente che il loro sentimento duri a lungo anche fuori dal GF Vip 5.